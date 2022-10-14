مكونات ديرك يلقون نظرة الوداع على جثمان الشهيد إبراهيم ميخائيل

تجمع المئات من أهالي مدنية ديرك وممثلين عن الكنائس والمؤسسات السريانية، ومجلس عوائل الشهداء في ديرك ومؤسسات المجتمع المدني، أمام مشفى ديرك لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد إبراهيم ميخائيل.

وحمل جثمان الشهيد من قبل رفاق دربه وساروا به في شوارع مدينة ديرك ومن ثم توجهوا إلى مركز قوات سوتورو حيث تحولت مسيرة التشييع إلى تجمع جماهيري.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، قرأت الصلوات والتراتيل على روح الشهيد أمام مركز سوتورو من قبل راعي كنائس ديرك، كما ردد المشيعون الشعارات التي تخلد وتمجد الشهداء.

وألقى عضو المجلس القومي في بيث نهرين إفرام إسحاق كلمة قال فيها "إن ديرك منبع الأبطال والشهداء، لم تبخل يوماً في تقديم التضحيات والقرابين في سبيل حرية وكرامة شعوب المنطقة، إن وقفة شعوب ومكونات ديرك دليل على أواصر الأخوة والعيش المشترك".

كما ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ديرك عبد الرحمن خيركي كلمة قال فيها "باسم جميع الحضور نوجه رسالة إلى القائد والرمز وفيلسوف الأمة الديمقراطية عبدالله اوجلان الذي رسخ مفهوم أخوة الشعوب بين المكونات في سبيل حرية وكرامة الشعوب والعيش المشترك".

ومن ثم شيع جثمان الشهيد إلى مدينة الحسكة ليوارى الثرى يوم غد السبت إلى مثواه الأخير في مزار شهداء السريان الاشوريين.

(ع-ع/ك)

ANHA