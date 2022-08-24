مكونات ديرك تندد بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة

توجّه أهالي ديرك ومنطقتي كوجرات وبرآف والأحزاب السياسية ورجال الدين اليوم، إلى ساحة آزادي شمال شرق مدينة ديرك للخروج في مظاهرة تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي وانتهاكها للقوانين الدولية والصمت الدولي حيالها.

انطلقت المظاهرة من ساحة آزادي مروراً بالشوارع الفرعية، وردد خلالها المتظاهرون هتافات تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وشعارات تندد بالقصف التركي "قاتل أردوغان"، "تموت الخيانة". وهم رافعون صور الأطفال والنساء الذين استشهدوا نتيجة هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ويافطات كتب عليها "يجب فرض منطقة حظر الطيران فوق أراضينا"، "سنقاوم أي اتفاق يستهدف وجودنا وكرامتنا وهويتنا".

لدى وصول المظاهرة إلى مركز دجلة للثقافة والفن في المدينة وقف المشاركون دقيقة صمت، ثم تحدث باسم علماء الدين في ديرك الإمام والخطيب ملا يوسف سليمان ودعا إلى توحيد الصفوف ضد هجمات الدولة التركية الفاشية والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات "شعبنا وشهدائنا".

وشدد "يجب أن نقف وقفة واحدة ونرص الصفوف حتى وضع حد لانتهاكات الاحتلال التركي"، مندداً بالصمت الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وصمت دول التحالف والدول الضامنة حيال المجازر والانتهاكات البشعة التي ترتكبها الدولة التركية الفاشية ومرتزقتها ضد شعوب المنطقة وانتهاك حرمة مقدساتها".

وفي نهاية حديثه قال الإمام والخطيب يوسف سليمان "إن العالم مدين لقواتنا وتضحيات شعوب شمال وشرق سوريا لأنها قدمت الآلاف من خيرة شبابها في حربها على مرتزقة داعش الذين أصبحوا خطراً على الإنسانية جمعاء، ورغم كل هذه التضحيات تستهدف الفاشية التركية شعوبنا وقواتنا الذين وقفوا في وجه أشرس تنظيم إرهابي في العالم".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

(ع-ع/ف)

ANHA