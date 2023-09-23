مكونات الحسكة: بتكاتفنا مع قواتنا سترفع راية النصر دائماً

تزداد الهجمات يوماً بعد يوم ضد شمال وشرق سوريا من قبل جهات عدة؛ لزعزعة أمنها واستقرارها وجرّها لحرب طائفية من خلال بث الفتنة والتفرقة بين مكوناتها، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية كانت بالمرصاد؛ وتصدت لجميع المؤامرات والمخططات وأفشلتها. وأكبر دليل على ذلك إفشال المخطط الذي أُحيك في دير الزور.

الشخصية الوطنية من المكون الكردي في مدينة الحسكة، فرحان داوود، قال: "الأحداث التي تجري في المنطقة والتهديدات التي تطال مناطقنا، جميعها مرتبطة ببعضها البعض، وتحاول النيل من مكتسبات المنطقة والإدارة الذاتية، ولكن تعاضد مكونات المنطقة ووقوفها إلى جانب قواتهم العسكرية أفشل جميع المخططات والتهديدات".

وأكد فرحان داوود: "وحدة المكونات أثبتت جدارتها ورفعت راية النصر، كما حدث في دير الزور من خلال التفاف العشائر ومكونات المنطقة حول قوات سوريا الديمقراطية، التي أفشلت جميع المخططات، وكان الانتصار حليفها، وكان ضربة للذين عوّلوا على جهات خارجية".

"التفاف المكونات حول قسد يشكّل بناءً لن يستطيع أحد المساس به"

من جانبه، قال رئيس مجلس الشعب الآشوري، إلياس عنتر إلياس: "شمال وشرق سوريا مستهدفة من جهات عدة، وما حصل في دير الزور كانت الغاية منه بث الفتنة، ولكن وحدة المكونات ووقوفهم جنباً إلى جنب أفشلت جميع تلك المخططات".

وأكد إلياس: "الدفاع واجب على الجميع؛ لأن قذائف العدو لن تميز بين المكونات وإنما ستستهدف الجميع، لذلك على الجميع الدفاع عن المنطقة، فاليوم قوات سوريا الديمقراطية مؤلفة من أبنائنا، لذلك لا بد من الالتفاف حولها والانضمام إليها للدفاع عن المنطقة ضد أي عدوان".

"قسد الخلاص والملاذ الآمن"

وفي سياق اللقاءات، تحدّث عدنان محمود داوود، من المكون العربي، وقال: "قوات سوريا الديمقراطية هي القوى التي تحمي المنطقة، وهي مؤلفة من جميع مكونات المنطقة، وتمثل جميع مكونات وشرائح شمال وشرق سوريا".

وأوضح: "بتكاتف مكونات المنطقة تحققت انتصارات كبيرة، ومن أهمها الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها وسلامتها، على الرغم من الحصار المفروض عليها من جميع الجهات".

وشدد: "على مكونات المنطقة الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية؛ لأنها الخلاص والملاذ الآمن لشعب المنطقة".

(م ح)

ANHA