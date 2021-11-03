مكونات الحسكة يشيّعون جثمان ثلاثة شهداء إلى مثواهم الأخير

وشارك، اليوم، المئات من مكونات مدينة الحسكة في مراسم تشييع كل من الشهيدة في وحدات حماية المرأة، روكن آراس الاسم الحقيقي زوزان سمعو، والشهيدين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، ولي الاسم الحقيقي عبد العزيز حسين، وحمزة حسكة الاسم الحقيقي علي الطهيجي، الذين استشهدوا أثناء تأديتهم لواجباتهم العسكرية في أماكن وأوقات مختلفة.

واستلم المشيّعون جثامين الشهداء من أمام مجلس عوائل الشهداء، وانطلقوا بموكب مهيب من السيارات والحافلات التي زيّنت بصور الشهداء وأعلام وحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية، إلى مزار الشهداء في قرية الداوودية (مزار الشهيد دجوار).

وعند وصول الموكب إلى المزار حمل رفاق الشهداء من المقاتلين نعوشهم على الأكتاف وساروا بهم نحو منصة المراسم.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تزامناً مع عرض عسكري قدمته وحدات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية، تلاها إلقاء كلمة باسم القوات العسكرية ألقتها، القيادية في قوات سوريا الديمقراطية أفينار ديرك.

وأشارت فيها أفينار ديرك، إلى أن شمال وشرق سوريا تمر بمراحل حساسة، إذ تشهد المنطقة تهديدات وهجمات مستمرة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وقالت: "بعد اندلاع ثورة روج آفا وتحقيق العديد من المكتسبات بفضل الشهداء، يقدم من حينها الاحتلال التركي، على مهاجمة وتهديد المنطقة، ولم يتوقف للحظة عن النيل من إرادة المنطقة".

وأشارت أن هؤلاء الشهداء سطّروا ملاحم بطولية كبيرة على مر التاريخ، وقالت: "فليشهد العالم بأننا شعب مضحّي لا يقبل العبودية والظلم، قدّم الآلاف من الشهداء ليحصل على حريته ويعم الأمن والسلام مناطقه".

وكما بيّن عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، عبد الرزاق أحمد، أن الشهداء ضحّوا بالغالي والنفيس من أجل عيش شعوب المنطقة بكرامة وحرية، وقال: "نحن مدينون لهؤلاء الشهداء، وبمقاومتهم التي أنارت طريقنا وأوصلتنا إلى هذه المرحلة".

ولفت أحمد أن شعب شمال وشرق سوريا قدّموا الآلاف من أبنائهم شهداء، من أجل تحرير أراضيهم من رجس المرتزقة، وقال: "نحن سنكمل مسيرة شهدائنا وسنسير على دربهم حتى تحقيق أهدافهم بالوصول إلى حرية الشعوب".

فيما أوضح عضو مجلس مدينة الحسكة، عيادة الكراف، أن الاحتلال التركي هدفه القضاء على المشروع الديمقراطي وأخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا، مؤكداً بأنهم سيدافعون عن أرضهم ويتصدّون لكافة الهجمات التي تطال مناطقهم.

وقرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء سلوى صالح، وثائق الشهداء وسلمتها لذويهم.

واختتمت مراسم التشييع بنقل جثمان الشهيدة روكن آراس، إلى ناحية الدرباسية، لتوارى الثرى في مزار الشهيد رستم جودي في قرية بركفري التابعة للناحية، فيما نقل جثمان الشهيد عبد العزيز إلى مزار الشهداء في تل تمر والشهيد حمزة حسكة إلى مقبرة عائلته الكائنة في قرية باب الفرج بناحية الهول.

(بـ ر/ أم)

ANHA