مكونات الحسكة تؤكد على رفع وتيرة النضال لكسر العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد

نظمت مكونات مقاطعة الحسكة وقفة احتجاجية تنديداً بالعزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان ، وهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وذلك في ناحية الدرباسية.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية أهالي نواحي" زركان، وتل تمر، والدرباسية ومدينة الحسكة"، إضافة إلى عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، والشخصيات الوطنية.

وحمل المشاركون صور القائد عبدالله أوجلان، ولافتات كتب عليها" نهج القائد آبو هو طريق الحل لقضايا المنطقة"، "تسقط الطورانية التركية"، " لا للعزلة على القائد"، " لا لاستهداف المدنيين"، " مجزرة زاخو هو تكريس لفكر المحتل" لا لإرهاب الدولة التركية"، لا لقتل الأطفال"، وسط ترديد الشعارات التي تدين العزلة على القائد عبدالله أوجلان، وتطالب برفع العزلة عنه.

وبدأت الوقفة الاحتجاجية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ومن ثم تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية الدرباسية عبير حسن التي أشارت إلى أن المقاومة التي تجري في سجن إمرالي تحولت إلى منبع القوة والإرادة لشعوب الشرق الأوسط و سبب لوجود مجتمعات تسعى إلى تحقيق الحرية والديمقراطية.

ونوهت إلى أنه مع تأسيس حزب العمال الكردستاني المبني على فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان رأت القوى الرأسمالية في ذلك خطراً على نظامها، وقالت:" تآمرت القوى الرأسمالية على اعتقال القائد عبدالله أوجلان كونهم علموا أن حل قضايا الشرق الأوسط يكمن في فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان".

وأضافت عبير" الأنظمة الرأسمالية أرادت أن تنهي حزب العمال الكردستاني في شخصية القائد عبدالله أوجلان، في مسعى للحد من فكره وفلسفته ومشروع الأمة الديمقراطية".

ورأت عبير أن فكر وفلسفة القائد انتشرت في بقعة واسعة من الشرق الأوسط وتمكنت من أن تكون السبب في إطلاق شرارة ثورة الحرية في شمال وشرق سوريا وقالت:" هذا كان رداً قاسياً على المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان".

وتابعت عبير" لذلك يشددون العزلة على القائد آبو لضرب إرادة الشعوب التواقة للحرية وضرب مشروع الأمة الديمقراطية".

وأشارت عبير إلى أن وقفة مكونات وأهالي مقاطعة الحسكة اليوم هي رسالة قوية لدولة الاحتلال التركي بأن الشعب هنا في الوقت الذي يشدد فيه العزلة على القائد آبو، ويشن هجمات برية وجوية على مناطق شمال وشرق وسوريا.

وعاهدت الإدارية في مؤتمر ستار عبير حسن على رفع وتيرة النضال والمقامة لكسر العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان وتحريره جسدياً.

فيما قال عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي عبد الغني أوسو " إن الدول التي تآمرت على القائد عبدالله أوجلان هي نفسها الدول التي تنادي بالحرية والديمقراطية، الدول التي وقفت في وجه ما تنادي به".

واعتبر عبد الغني أوسو أن استهداف القائد عبدالله أوجلان من قبل الأنظمة الرأسمالية هو استهداف لكافة الشعوب والشخصيات الديمقراطية التي تعمل على تحرير الشعوب المظلومة، وقال:" ومنذ ذلك الوقت تستفرد الدول الرأسمالية بشعوب العالم عبر حلف الناتو".

ولفت أوسو إلى أن الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التركية تأتي من تعليماتها وبموافقة الدول الأخرى التي تتحرك وفق ما تملي عليها مصالحها.

وشدد أوسو على ضرورة تكاتف وتوحد جميع الشعوب بكافة مكوناتها ضد القوى الرأسمالية التي تسعى إلى إنهاء الإنسانية في شعوب الشرق الأوسط وقال:" إن الدولة التركية دولة فاشية تقوم على أكتاف الشعوب الأخرى لذا تستهدف المدنيين في مناطق شمال وشرق وسوريا وفي العراق والتي كان آخرها مجزرة زاخو".

وأشار عبد الغني أوسو إلى أهمية حرب الشعوب الثورية كأسلوب جديد وفعال لشعوب العالم للمدافعة عن أنفسهم وأرضهم وحقوقهم المسلوبة.

وطالب أوسو جميع القوى التي تنادي بالديمقراطية والإنسانية أن تقف إلى جانب الإنسانية وتحد من العزلة على القائد عبدالله أوجلان، مناشداً شعوب المنطقة بأن يقفوا بقوة ضد الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التركية بحق القائد.

(ب ح/سـ)

ANHA