مكونات الحسكة تندد بمجزرة باريس الثانية وتؤكد على ضرورة المقاومة

انطلقت المظاهرة بمشاركة المكون "الكردي، العربي، السرياني، الأرمني" من دوار سينالكو في حي تل حجر صوب حديقة القائد أوجلان في حي الناصرة بمدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا.

ورفع المتظاهرون الآلات الموسيقية وصور شهداء مجزرة باريس الثانية، ورددوا شعارات "لتحيا مقاومة القائد أوجلان، "الشهداء أحياء لا يموتون"، "لا حياة بدون القائد".

ولدى وصول المظاهرة إلى حديقة القائد، تحولت إلى وقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، زوزان كول كلمة، استنكرت خلالها المجزرة وتساءلت "كيف تحصل هكذا جريمة بحق هؤلاء الأشخاص الكرد في دولة تدعي أنها ديمقراطية وتحافظ على حقوق الأفراد".

منوهة "أن ارتكاب هذه المجزرة بحق الكرد في فرنسا، يشير إلى شيء وحيد هو أن فرنسا أيضاً تمارس سياسات ممنهجة ضد الكرد"، مؤكدة أن فعالياتهم ستبقى مستمرة في روج آفا وأنحاء العالم، وأنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي حيال هذه السياسات والممارسات الإجرامية بحق الكرد وجميع الشعوب حتى النصر".

من جانبه، أدان عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الحسكة، فرحان العطية، المجزرة التي ارتكبت بحق النشطاء الكرد في فرنسا، مشيراً إلى "أن دولة الاحتلال التركي تسعى عبر أعوانها في العالم بشكل عام وفرنسا بشكل خاص، إلى محو وجود الكرد أينما كانوا".

وانتهت المظاهرة بنصب مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة خيمة اعتصام وستستمر ليومين.

(كروب/ م ح)

ANHA