مكونات الحسكة تدعوا الحكومة العراقية إلى إيقاف الإبادة على أهالي شنكال

وتجمع، مساء اليوم، العشرات من وجهاء العشائر العربية والكردية وأعضاء المؤسسات والمراكز المدينة في مدينة الحسكة، في مركز حزب اتحاد الديمقراطي، للتنديد بهجمات حكومة الكاظمي بمشاركة من الحزب الديمقراطي الكردستاني على قضاء شنكال.

وقرأ خلال التجمع البيان الذي أصدره الأهالي بهذا الصدد من قبل الإداري في حزب اتحاد الديمقراطي في مقاطعة الحسكة، حسين بري،.

وجاء في البيان: "في مؤامرة مشتركة بين المحتل التركي وحكومة الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني، يقوم الجيش العراقي بشن هجمات واسعة النطاق على المجتمع الإيزيدي في شنكال مجدداً، ضاربين بعرض الحائط كل الأعرف والمواثيق الإنسانية والدولية، وحذو حذو الإبادة التي ارتكبتها داعش 2014 بحق الشعب الإيزيدي".

وأضاف البيان: "كان يتوجب على حكومة العراقية الوقوف في وجه هذه الأطماع التوسعية التركية التي تسعى لقضم مناطق شمال العراق، وفق بنود اتفاق الميثاق الملي، ويجب ردع هذه الدولة الفاشية وعدم منح الفرصة لاستكمال مخططاته التي تمت بين الأطراف الثلاثة، (حكومة الكاظمي وحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة الفاشية التركية )".

واستنكر البيان، هجمات الجيش العراقي على أهالي شنكال، ودعا إلى إيقاف الإبادة فوراً، " نهيب بالشعب العراقي الأصيل وشعبنا في باشور كردستان والقوى الديمقراطية التحررية في كل أرجاء كردستان والمهجر بأن يواجهوا هذه الإبادة، لأنها تمثل خطراً كبيراً على وجود وهوية الشعوب الأصيلة في المنطقة، وأن يتوحدوا ضد كل المؤامرات التي تنسجها القوى الفاشية المحتلة وعلى رأسها الاحتلال التركي".

(بـ ر/ك)

ANHA