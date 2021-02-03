مكوّنات ديرك: القوات المدافعة لن تكون وحدها في خنادق الدّفاع عن الوطن

بعد تهديدات دولة الاحتلال التركيّة الأخيرة باحتلال منطقة ديرك في شمال وشرق سوريا وقضاء شنكال في جنوب كردستان، برزت ردود فعل شعبية ورسمية رافضة للمخطّطات التركية.

وفي هذا السياق أكّدت مكونات ديرك استعدادها للدفاع عن المنطقة ضدّ هجمات القوى المحتلّة.

الإداريّة في حزب الاتحاد السّرياني بديرك، إيلين كوركيس، قالت: "نحن الشّعب السرياني شاركنا مع الأخوة العرب والكرد في تأسيس الإدارة الذاتية، ولعبنا دورنا في مؤسّساتها العسكرية والخدمية والاجتماعية، واختلطت دماؤنا في الدّفاع عن وطننا".

مضيفة: "التهديدات التركية على ناحية ديرك لا تعدّ الأولى وليست الأخيرة. ما دامت الشعوب مترابطة مع بعضها البعض ومتمسّكة بأرضها، فهذه التهديدات لا تؤثّر على أبناء شعبنا".

وشدّدت إيلين في نهاية حديثها على ضرورة: "التمسّك بالإدارة الذاتية لأنّها قادرة على صدّ أي خطر وهجمات على شمال وشرق سوريا".

أمّا الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية ديرك، شاديا يوسف، من الطّائفة العلويّة، فقالت: "إنّ مكونات شعوب شمال وشرق سوريا وخاصّة في ديرك ستقف ضدّ هذه التهديدات إلى جانب قواتنا العسكرية في أرض الميدان".

وبدوره، استنكر محمد أبو حلاوة من المكوّن العربي، التهديدات التركية على ناحية ديرك وشنكال، وقال: "إنّ الهجمات التركية قد دمّرت البشر والحجر، لذلك سندافع عن بلدنا وسنبقى صامدين في وجه كلّ المخطّطات التي تهدّد أمن وسلامة مناطقنا، ولن نسمح لأيّ قوّة بالعبث بأمن البلاد مهما كلّفنا الأمر".

أمّا الإداري في بلدية الشّعب في ناحية ديرك، حسن حمزة، من المكوّن الكرديّ، فقال: "إنّ مخطّطات تركيا لا تستهدف الشّعب الكرديّ وحده، وإنّما تستهدف جميع مكوّنات وشعوب شمال وشرق سوريا، وهذه التهديدات تزيد من إصرارنا وتمسّكنا بأرضنا".

وتابع حمزة بالقول: "لن نتراجع خطوة واحدة مهما كلّفنا ذلك من تضحيات، وسنقاوم حتّى النّصر".

(م ح/إ)

ANHA