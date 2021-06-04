مكوّنات الحسكة: تركيا تستخدم المياه كورقة ضغط على شعوب المنطقة والإدارة الذاتيّة

يستمرّ الاحتلال التركي بقطع مياه نهر الفرات منذ الـ 27 من كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، ممّا أدّى إلى انحسار المياه وانخفاض كبير في منسوب مجرى النهر، وانخفاض كبير في منسوب البحيرات والسدود المقامة.

وليست هذه المرة الأولى التي يقطع فيها الاحتلال التركي ومرتزقته المياه عن مقاطعة الحسكة خاصةً، فمنذ احتلاله لمنطقة سري كانيه أقدم على قطع مياه محطة علوك والتي تغذّي أكثر من مليون ونصف من سكان مدينة الحسكة ونواحيها.

وبهذا الخصوص التقت وكالتنا مع عدد من مكوّنات الحسكة للحديث عن هذا الموضوع، عماد تتريان من المكوّن الأرمني في مدينة الحسكة، قال: "إنّ الاحتلال التركيّ يستخدم سياسة جديدة وممنهجة لخنق شعوب مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك من خلال استخدام المياه كورقة ضغط لصالحه".

وطالب عماد تتريان: "المنظّمات الدولية والأمم المتحددة بالتدخّل السريع لإيجاد حلّ لمشكلة حبس وقطع الاحتلال التركي للمياه عن مناطق شمال وشرق سوريا، لأنّ الاحتلال التركي يهدف من ذلك إلى قتل شعوب المنطقة".

ومن جانبه، أوضح سليمان حمو من المكون الإيزيدي: "إنّنا نعيش حالات مأساوية للغاية، منذ احتلال تركيا ومرتزقتها لمنطقة سري كانيه، وسيطرتهم على محطة علوك، وذلك نتيجة قطعهم للمياه عن المنطقة بين الحين والآخر".

واعتبر حمو، قطع الاحتلال للمياه: "بمثابة حرب أخرى يشنّها الاحتلال على شعوب المنطقة وعلى المشروع الديمقراطي خاصّةً، بهدف إفشاله والقضاء عليه، محاولاً إثبات ضعف الإدارة الذاتية في تأمين المياه لشعوب المنطقة".

أمّا المواطن مسعود سيدو فقال: "في كل مرة يقطع فيها الاحتلال التركيّ المياه عن المنطقة تزداد معاناتنا، ونواجه صعوبة في استمرارية الحياة، فنلجأ إلى شراء المياه من الصّهاريج".

وأكّد سيدو: "أنّ المياه حقّ عامّ، ولكن الاحتلال التركيّ يستخدم قطع المياه كورقة ضغط على شعوب المنطقة والإدارة الذاتية".

وطالب سيدو في نهاية حديثه: "المنظّمات المعنية بالتدخّل والوقوف مع شعوب المنطقة وإنقاذها من الجريمة الإنسانية التي ترتكبها دولة الاحتلال التركيّة بحقّهم".

(إ)

ANHA