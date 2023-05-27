مكتبة أمارة مقصدُ طلبَة العلم والمعرفة

يُعدّ ميدان الأدب أحد أبرز ميادين ثورة روج آفا، فمع انطلاق الثورة تطوّرت النشاطات الأدبيّة وازدهرت المطبوعات، ونظّم العديد من الكتّاب الذين لم تُتح لهم فرصة طباعة ونشر كتاباتهم ونتاجاتهم الأدبيّة، أنفسهم في المؤسسات المعنيّة بهذا الصدّد وقدّموا نتاجاتٍ ومؤلّفاتٍ قيّمة ولعبوا دوراً في كتابة تاريخ الثورة.

أُقيمت العديد من الفعاليات والأنشطة الأدبيّة خلال سنوات الثورة بهدف تعزيز ثقافة المطالعة والحفاظ على اللغة الأم وتطوير الأدب الكردي، كما اُفتتحت العديد من دور النشر والمكتبات.

مكتبة للثورة

اُفتتحت "مكتبة أمارة" في شهر تشرين الثاني عام 2018، وتُعتبر من إحدى أوّل مكتبة الثورة، وتحتوي على 15 ألف كتاب متنوّع، وهذه الكتب ليست من مؤلّفات كتّاب شمال وشرق سوريا فقط؛ فمنها ما هو منشور في باقي أجزاء كردستان ومنها ما هو منشور في دمشق ومصر.

وتضمّ المكتبة كتباً مؤلّفة بلهجات اللغة الكرديّة المختلفة واللغة العربيّة، والإنجليزيّة والتركيّة، كما تشكلّ مقصداً هاماً لطلبة العلم والجامعات.

ولا تُعتبر مكتبة أمارة مكاناً للمطالعة والبحث فقط، فقد تحوّلت لمكان للتبادل الفكري، حيث يتلاقى فيها المثقّفون والأدباء وطلبَة المعرفة والعلم ويتبادلون آراءهم وأفكارهم، كما تشكّل المكتبة بالنسبة لباقي المكتبات في المنطقة رافداً يمدّهم بالكتب المتنوعة.

تنمية ثقافة المطالعة

سليم عبّاس وهو أحد العاملين في مكتبة أمارة، تحدث لوكالتنا، وأوضح أنّ هدفهم الرئيس هو تعزيز ثقافة المطالعة، وتابع: "نسعى إلى تنمية وتعزيز ثقافة المطالعة في المجتمع، ولاسيما لدى الشباب".

وكشف عبّاس أنّ المكتبة تحتوي على كتب ومؤلفات عديدة ومتنوّعة: "بالطبع نستورد عند الحاجة لكن معظم الكتب أُعدّت في المنطقة".

وأشار عباس إلى أنّهم يستوردون العديد من الكتب من باكور وباشور كردستان، لذا فهم يواجهون بعض الصعوبات الآن، ونوه: "لا نتمكّن من استيراد الكتب منذ فترة بسبب إغلاق المعابر الحدوديّة، فكثيراً ما تخلق حكومة باشور العقبات".

(ر)

ANHA