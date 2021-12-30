مكتب تجمّع زنوبيا في الطبقة يعقد اجتماعه لعام 2021

وحضر الاجتماع ممثلات المرأة في المجالس العسكرية والأحزاب السياسية، وعضوات في اتحاد المرأة الشابة، وذلك في قاعة المجلس التشريعي بالطبقة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل الناطقة باسم المكتب، نعيمة الأسود، قالت فيه: "في ظل التحولات الكبيرة التي تمر بها المنطقة وتتأثر بها المرأة، فإنها أحرزت إنجازات ونجاحات على كافة الصعد".

وأضافت "ندعم جهود تعزيز وتمثيل النساء، ومشاركتهن الكاملة على جميع الصعد، وتعزيز الأطر القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تضمن المساواة في تمثيل المرأة، بما يضمن لها تمثيلها الحقيقي"، مؤكدة "سنستمر في كفاحنا حتى يتكلل بالنجاح، والوصول إلى كل امرأة في المجتمع".

تلتها قراءة تقييمات القائد عبد الله أوجلان، الذي يؤكد على ضرورة المساواة بين الجنسين والحياة الندية الحرة وتعزيز مبدأ الحياة المشتركة.

كما تم قراءة التقرير السنوي الخاص بالتجمع وشرح الوضع السياسي من قبل الإدارية لمكتب التجمع، سميرة الحنش، حيث شرحت آخر المستجدات التي تشهدها شمال وشرق سوريا، مشيرة إلى أن "سوريا لا تزال حلبة صراع بين القوى العظمى المهيمنة على العالم كأميركا وروسيا وتركيا، وذلك لخدمة مصالحها وليس لإيقاف الحرب الدائرة في المنطقة".

وفي ختام الاجتماع تم وضع مخطط سنوي لعام 2022 لمكتب تجمّع نساء زنوبيا، وهي:

1-تكثيف الزيارات والندوات وحملات التوعية للمجتمع والمرأة.

2-فتح دورات محو أمية وتعليم الحاسوب.

3-التنسيق مع اتحاد المثقفين لزيارة الشخصيات المثقفة.

4-تنظيم ورشات عمل لتمكين المرأة سياسياً واجتماعياً.

5-استكمال فتح اللجان التابعة للمكتب حسب الحاجة.

(س ك/ي م)

ANHA