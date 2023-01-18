مكتب تجمّع نساء زنوبيا يدين جريمة قتل نورا الأحمد وطفلتها

جاءت الإدانة خلال بيان، أدلى به مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الطبقة، اليوم الأربعاء، أمام مكتبه بحضور عضوات المكتب والمؤسسات المدنية في المدينة.

وصف البيان الذي قرأته الإدارية في لجنة الصلح بمكتب تجمّع نساء زنوبيا، ماجدة كريم، الجريمة بأنها "مروعة ونكراء". وحذر من تصعيد مخيف لجرائم قتل المرأة.

وأوضح "مهما كانت الدوافع وأياً كانت المسميات التي تندرج تحتها أسباب قتل النساء، فالتغاضي عن هذه الجرائم، هي وصمة عار بحق الإنسانية".

وشدد على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات بحق مرتكبي الجريمة "لتكون رادعاً قوياً لمن تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق المرأة والطفولة، ولتكون مناطقنا عنواناً للعدل والحرية والديمقراطية".

وظهر اليوم الأربعاء، أعلنت قوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، إلقاءها القبض على القتلة.

وكان قد شهد حي المشلب الواقع في الطرف الشمالي من مدينة الرقة، الإثنين، جريمة قتل بحق امرأة حامل وتدعى نورا الأحمد (25 عاماً) وطفلتها البالغة من العمر 8 أعوام.

(ي م)

ANHA