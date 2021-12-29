مكتب تجمع نساء زنوبيا يستنكر الهجمات التركية بحق شعوب شمال وشرق سوريا

وتجمع العشرات من عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا بدير الزور أمام قاعة المجلس المدني في منطقة السبعة كيلو للإدلاء بالبيان الذي جاء في نصه":لم تكتفِ حكومة تركيا باحتلالها لمناطق الشمال السوري وسرقة ونهب ممتلكات المواطنين بل وصل عدوانها إلى قتل الشعب السوري والعزل من نساء ورجال وأطفال مدنيين وعسكريين"

وأشار البيان "فقد شنت الدولة التركية غاراتها على مجموعة من الشبيبة الثورية في مدينة كوباني بطائرتها المسيرة راح ضحيتها شهداء وجرحى من الشبيبة".

وأوضح" هذه ليست المرة الأولى لتركيا باستهدافها المدنيين فخلال الأيام الماضية نفذت غاراتها في مدينة القامشلي ومناطق شمال شرق سوريا هو ردة فعل ومخاوف من قبل تركيا لأن الفئة الشابة هي سواعد مشروع الأمة الديمقراطية وهي القوة الحقيقية في إفشال مخططات الاحتلال ومآربه الاستعمارية "

ولفت البيان" أين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان فالشعب السوري يقتل تحت مرأى جميع العالم"

واختتم البيان" من مكتب تجمع نساء زنوبيا في دير الزور ندين ونستنكر الهجمات الفاشية على أهلنا وأبنائنا في مناطق شمال شرق سوريا ونناشد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف بالشكل الجدي ومحاسبة تركيا وحزب العدالة والتنمية على ممارساته الوحشية واعتداءاته المستمرة بحقنا" .

(ع ع)

ANHA