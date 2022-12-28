مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة: لن نقف مكتوفي الأيدي وسيحاسب كل من له يد في ضرب استقرار وأمن مناطقنا

ونظم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة تجمعاً للتنديد بالهجوم الذي استهدف قوى الأمن في الرقة.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره التجمع بهذا الصدد من قبل الناطقة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا خود العيسى.

وجاء في البيان أن "الخلية التي هاجمت المركز هي من خلايا داعش، محاولة من خلال هذا الهجوم الدخول إلى المركز لتنفيذ عملية انتحارية لتحرير سجنائهم الإرهابيين من السجن ونشر الفوضى وزعزعة أمن المنطقة".

وأضاف البيان "قواتنا استطاعت أن تتصدى لتلك الهجمات بشجاعة وقوة كبيرة ومنعتهم من الوصول إلى هدفهم. إن هذا الهجوم يأتي بالتزامن مع هجمات دولة الاحتلال التركي بقصف مناطقنا وتهدد بشن هجوم بري لإعادة إحياء داعش التي كانت تدعمها وتمولها حين كانت على حدودها طيلة فترة سيطرتها على هذه المناطق".

وأكد تجمع نساء زنوبيا في ختام البيان وقوفه إلى جانب قوى الأمن الداخلي والقوات العسكرية، كما دعا إلى تكاتف شعوب المنطقة.

(س ك/ك)

ANHA