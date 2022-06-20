مكتب شؤون النازحين واللاجئين يطالب بفتح معبر تل كوجر وتقديم المساعدات للنازحين والمهجرين

أصدر مكتب شؤون النازحين واللاجئين في شمال وشرق سوريا اليوم بياناً بمناسبة اليوم العالمي للّاجئين طالب خلاله المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها تجاه آلاف النازحين والمهجرين واللّاجئين في شمال وشرق سوريا، جاء فيه:

"حددت الأمم المتحدة العشرين من شهر حزيران من كل عام يوماً عالمياً للّاجئين في جميع أنحاء العالم تكريماً لهم، وإظهاراً لمعاناتهم وما يكابدوه من صعوبات ومشقات، نتيجة اضطرارهم إلى مغادرة أوطانهم فراراً من القمع والاضطهاد والقتل وأهوال الحرب، وبيان الواجبات التي تقع على عاتق الدول التي تستضيف اللاجئين وتقديم الدعم المادي والنفسي وضمان حقوقهم ليتمكن اللاجئ والنازح من ممارسة حياته الطبيعية إلى حين عودته إلى دياره".

تابع البيان "وقد استقبلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا آلاف النازحين السوريين والآلاف من اللاجئين العراقيين، وبنت المخيمات وعملت بأقصى طاقاتها لتأمين الحياة الكريمة لهم، كما قامت بتأمين مستلزمات المعيشة للآلاف من مهجري عفرين وسري كانيه / رأس العين وكري سبي/تل أبيض رغم الإمكانيات المادية المحدودة وحالة الحصار المفروضة وإغلاق المعابر الحدودية".

أضاف البيان "في اليوم العالمي للّاجئين فإن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة مدعوّة اليوم إلى القيام بمسؤولياتها تجاه آلاف النازحين والمهجرين واللّاجئين المتوزعين على عشرات المخيمات في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وتقديم الدعم والمستلزمات الضرورية للحياة الكريمة والتي لا قدرة للإدارة على تقديمها نظراً لضخامة عدد النازحين، وكذلك الضغط على الحكومة التركية وإجبارها على ضمان العودة الآمنة والطوعية للمُرحّلين قسراً من سكان عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض وبرعاية دولية، ووقف بناء المستوطنات وعمليات التغيير الديموغرافي التي تجري في المناطق المحتلة من قبل تركيا، وإصدار قرار أممي بفتح معبر تل كوجر للمساعدات الإنسانية".

(ف)

ANHA