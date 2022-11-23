مكتب شؤون العدل والإصلاح: الاحتلال التركي يستهدف مراكز اعتقال مرتزقة داعش

أدلى مكتب شؤون العدل والإصلاح في شمال وشرق سوريا، ببيان للرأي العام، قرأه الرئيس المشترك للمكتب، خالد رمو؛ للتنديد بهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وجاء في البيان:

"منذ قرابة الشهر تشهد كافة مراكز الإصلاح والتأهيل في شمال وشرق سوريا استنفاراً أمنياً وعسكرياً، بسبب ورود معلومات تفيد بأن هناك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تخطط للهجوم على هذه المراكز، بهدف إخراج جميع معتقلي داعش المتواجدين لدينا في مراكزنا كما أن نشاط هذه الخلايا في الفترة الأخيرة مرتبط بشكل مباشر بالتهديدات التركية التي تمارس بشكل ممنهج على جميع وسائل الإعلام الموالية لها وقد بدأت بالفعل بالقيام بالاستهدافات التي طالت نقاطاً عسكرية ومراكز طبية وأحياء سكنية في مختلف مدن شمال وشرق سوريا وراح على إثرها قافلة من الشهداء ولم تكتفِ بذلك بل قامت اليوم باستهداف محيط مركز الإصلاح والتأهيل التابع لنا، مع العلم أن هذه المراكز مليئة ومكتظة بمعتقلي تنظيم داعش الإرهابي ونخص بالذكر الاستهداف الذي طال اليوم محيط مركز الإصلاح والتأهيل جركين ومركز الإصلاح والتأهيل أوركيش الخاص بالمعتقلين المدنيين والإرهابيين".

وعن خطورة استهداف هذه المراكز على المجتمع السوري والدولي والإقليمي " مسؤولية حماية هذه المراكز لا تقع على عاتق الإدارة الذاتية الديمقراطية والشعب السوري فقط بل هي واجب على جميع الأطراف المعنية بمحاربة داعش وفي مقدمتها المجتمع الدولي والتحالف".

(ك آ/ ف)

ANHA