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مكتب PYD في لبنان: الصّمت الدّوليّ تجاه جرائم المرتزقة عار

​​​​​​​طالب مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي ((PYD في لبنان، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصّي حقائق للكشف عن الجرائم التي ترتكبها مرتزقة تركيا في المناطق المحتلة من سوريا.
خبر 2020-06-04T09:36:00 بيروت

واعتبر مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان الصمت الدولي تجاه جرائم المرتزقة "عار على الإنسانية".

وجاء في نص البيان الذي ألقاه مكتب الحزب:

"ندين ونستنكر كل الانتهاكات والجرائم التي تتعرّض لها مدينة عفرين وباقي المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها وفي ظلّ صمت دولي ظالم وهو صمت عار على الإنسانية. منذ احتلال عفرين من قبل الدولة التركية ومرتزقتها ارتكبوا فيها جرائم حرب وجرائم بحقّ الإنسانية من خطف وتعذيب وحرق وسرقة آثار واستهداف المرأة. ننادي كافّة المنظّمات الحقوقية والإنسانية في العالم، ونناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإرسال لجنة تحقيق وتقصّي الحقائق لمحاسبة الفصائل المرتزقة".

(م)

ANHA


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