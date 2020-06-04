مكتب PYD في لبنان: الصّمت الدّوليّ تجاه جرائم المرتزقة عار

واعتبر مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان الصمت الدولي تجاه جرائم المرتزقة "عار على الإنسانية".

وجاء في نص البيان الذي ألقاه مكتب الحزب:

"ندين ونستنكر كل الانتهاكات والجرائم التي تتعرّض لها مدينة عفرين وباقي المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها وفي ظلّ صمت دولي ظالم وهو صمت عار على الإنسانية. منذ احتلال عفرين من قبل الدولة التركية ومرتزقتها ارتكبوا فيها جرائم حرب وجرائم بحقّ الإنسانية من خطف وتعذيب وحرق وسرقة آثار واستهداف المرأة. ننادي كافّة المنظّمات الحقوقية والإنسانية في العالم، ونناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإرسال لجنة تحقيق وتقصّي الحقائق لمحاسبة الفصائل المرتزقة".

(م)

ANHA