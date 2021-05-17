مكتب مكافحة الألغام شمال شرق سوريا يخصص خط ساخن للتواصل

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا هجمات عدّة، بالإضافة إلى سيطرة بعض المجموعات المرتزقة وعلى رأسها داعش والنصرة ومؤخرًا مرتزقة دولة الاحتلال التركي على عدّة مناطق في أوقات وتواريخ مختلفة، هذه المجموعات زرعت الآلاف من الألغام في تلك المناطق كتل حميس وتل براك والمناطق الجنوبية في ناحيتي تل كوجر وتربه سبيه في إقليم الجزيرة، ومقاطعة كوباني أثناء هجمات مرتزقة داعش.

وإلى الآن، يعاني أبناء شمال وشرق سوريا من الألغام التي زرعتها المجموعات المرتزقة، ويفقد بشكل مستمر أبناء المنطقة حياتهم بهذه الألغام، وآخر ضحاياها "طيف جاسم الخلف" البالغة من العمر (7 سنوات)، التي فقدت حياتها في 5 أيار، إثر انفجار لغم بها، زرعها مرتزقة جيش الاحتلال التركي بين قريتي الأسدية والنويحات في ريف ناحية زركان، أثناء رعيها للأغنام في منطقة قريبة من نقطة عسكرية تابعة لمرتزقة تركيا.

وأشار مكتب مكافحة الألغام شمال شرق سوريا، عبر بيان، إلى أن "سيتم استخدام الخط الساخن من قبل عامة الناس للإبلاغ عن رؤية المخاطر المتعلقة بالمتفجرات أو المخاطر المشتبه بها، بما في ذلك المتفجرات من مخلفات الحرب، والألغام الأرضية، والأجهزة المتفجرة المرتجلة في مختلف أنحاء شمال وشرق سوريا، وتتمثل الأهداف الأولية في ثلاثة جوانب:

1- توفير نقطة محورية لأعضاء المجتمع المحلي للإبلاغ عن أي مخاوف متعلقة بالألغام وتوعية السكان بوجود تلوث الألغام.

2- إنشاء آلية مركزية ومستدامة تديرها السلطات المحلية لتوحيد خطوط الاتصال ومتابعتها.

3- جمع البيانات عن الألغام لإبلاغ مكتب مكافحة الألغام في شمال وشرق سوريا بتخطيط الأعمال المتعلقة بالألغام وتأثيرها و(تشمل المؤشرات عدد المكالمات الهاتفية للخط الساخن لكل منطقة، ونوع اللغم المبلّغ عنه، وعدد التقارير المقدمة إلى الجهات الفاعلة المتعلقة بالألغام، وما إلى ذلك).

وتتمثل الأهداف النهائية للخط الساخن في تعزيز الصلة بين المجتمعات المحلية والإجراءات المتعلقة بالألغام، وضمان أولويات المجتمع المحلي على نحو أفضل للتدخل في الإجراءات المتعلقة بالألغام، وتوفير الاستجابة في الوقت المناسب لإزالة التهديدات والمعوقات المتعلقة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.

والرقم الساخن هو:

0934679126

(أ ب)

ANHA