مكتب خدمات دير الزور ينهي أعمال مشروع تعبيد طريق هجين الباغوز

ويعدّ الطريق الواصل بين بلدة الباغوز في أقصى ريف دير الزور الشرقي وهجين الشريان الرئيس الذي يربط عشرات القرى ببعضها، بالإضافة إلى أنه الطريق الذي يربط دير الزور بالطريق الرئيس إلى الرقة.

وعن مشروع تعبيد الطريق العام بين مدينة هجين وبلدة الباغوز والذي بدأ من تلة الجعابي، مدخل بلدة هجين الغربي حتى مدخل بلدة الباغوز، التقت وكالتنا الرئيس المشترك لبلدية هجين "هتيمي اللوحة" الذي قال إن مشروع تعبيد الطريق العام جاء استجابة لمطالب الأهالي وأصحاب المركبات الذين واجهوا صعوبات عديدة في التنقل بين القرى والبلدات؛ بسبب وعورة الطريق الذي تدمّر بشكل كبير أثناء احتلال مرتزقة داعش، وافتعال الحفر وتدمير العبّارات؛ لمنع تقدم حملة عاصفة الجزيرة لتحرير دير الزور.

وعن مواصفات المشروع وتكلفته أوضح إداري مكتب الخدمات في مجلس دير الزور المدني، خليل الهنداوي أنه "يمتد الطريق على مسافة 42 كم، وعرض 7 أمتار، وبتكلفة تصل إلى 700 ألف دولار أمريكي".

وأضاف الهنداوي "أن العمل في المشروع بدأ من حي حوامة غرب مدينة هجين، مروراً بطريق الـ 20 في هجين وبلدة أبو الحسن والشعفة والبو بدران".

وعن الصعوبات، سلط الهنداوي الضوء على كثرة الحفر والخنادق الموجودة منذ فترة سيطرة داعش على المنطقة كانت عائقاً كبيراً أمام الورش الفنية وتأخير إنجاز المشروع.

كما نوّه الهنداوي إلى "ضرورة توسيع عرض الطريق في بعض أجزائه كونه من الطرق التجارية المهمة، بالإضافة إلى أن الإسفلت ليس بالجودة التي تمتد لسنوات، على اعتبار أن الطريق عليه حركة سير كثيفة ويحتاج إلى نوعية إسفلت بمواصفات عالية.

وعن المشاريع المستقبلية لهيئة البلديات والخدمات في دير الزور، تطرق إداري مكتب الخدمات، خليل الهنداوي، إلى أنهم سيعملون على " استكمال تزفيت طريق السوق الرئيس في مدينة هجين بعد صيانة الصرف الصحي ووضع فوهات مطرية فيه، ووضع بقايا في الطرق الزراعية والفرعية في كامل الخط الشرقي، بالإضافة إلى إكمال مشروع الإنارة في مناطق أبو الخاطر وأبو الحسن".

(ث ع/مـ)

ANHA