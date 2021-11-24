مكتب إكثار البذار في الرقة يخصص 7 آلاف طن بذار للمزارعين ويبدأ بالتوزيع

وكانت هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد حددت في وقت سابق سعر بذار القمح بـ 1200 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، في حين وضعت لجنة الزراعة والري في مجلس الرقة المدني خططها الزراعية لدعم 70% من الأراضي الزراعية، حسب الرخص المسجلة لديها، بحيث يستفيد المزارع من دعم السماد والبذار والمحروقات.

الرئيس المشترك لمكتب إكثار البذار صالح بوزان أشار الى بدء عملية التوزيع على الجمعيات الزراعية المرخصة لدى مديريات الزراعة بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين وتبلغ الكمية التي ستوزع نحو 7 آلاف طن، بالإضافة الى توقيع 400 عقد مع مزارعين في ريف الرقة يملكون حوالي 12 ألف دونم لتسليمهم بذاراً محسناً من الدرجة الأولى؛ هدفها تحسين السلالة وأصناف البذار.

وبحسب رئيس مكتب الارشاد في لجنة الزراعة والري محمد الرجب، فإن حوالي 160 جمعية قد رخصت لدى مديريات الزراعة، وكل جمعية تضم ما بين 1000 دونم الى 20 ألف.

وتخصص لجنة الزراعة والري في الرقة 35 كغ من القمح و50 كغ من سماد اليوريا لكل دونم مروي، بالإضافة إلى 6 لتر مازوت للأراضي المروية و25 لتر للآبار الارتوازية، أما البعلية فخصصت لها 10 كغ من بذار القمح للدونم الواحد، ولا تزيد الكمية أكثر من 5 طن.

وكان الموسم الزراعي للعام الماضي قد تضرر بشكل كبير؛ بسبب نقص منسوب مياه نهر الفرات بعد حبس تركيا لحصة سوريا منها، وزاد المشكلة قلة الأمطار الموسمية التي هطلت على المنطقة، ويؤكد المزارعون والجهات المختصة أن الموسم الزراعي لهذا العام لا ينذر بخير، بسبب الانخفاض الكبير في منسوب مياه نهر الفرات مقارنة بالعام الماضي بالإضافة إلى تأخر هطول الأمطار أيضاً.

(أع/مـ)

ANHA