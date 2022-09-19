مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في الرقة ينظم احتفالاً بمناسبة الذكرى الـ19 لتأسيس الحزب

وشارك في الاحتفالية، أعضاء الأحزاب السياسية في مدينة الرقة، ومجلس الرقة العسكري، ومجلس عوائل الشهداء، وعضوات تجمع نساء زنوبيا، ومنظمات المجتمع المدني في الرقة.

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحّب الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في الرقة، غازي الياسين، بالحضور وأوضح "منذ أن امتدت حركة التحرر الكردستانية المعاصرة إلى غربي كردستان (روج آفا)، وسوريا، ولبنان، ألقت بتأثيرها على المجتمع الكردي، فالأحزاب الكردية التقليدية في المنطقة لم تكن تتوافق مع طموحات الشعب الكردي من حيث الفكر والفلسفة، ولهذا بدأت الجماهير بالالتفاف حول الحركة وتبني كوادرها وتدعمهم وتساندهم للبدء بالكفاح المسلح في الشمال عام 1984".

وأضاف "مع مرور السنين وبمزيد من التفاعل مع حركة التحرر المعاصرة تشكلت قوة جماهيرية واسعة وكان من الضروري إيجاد كوكبة تضم هذه الطاقة لتنميتها وتوجيهها إلى الحرية والخلاص".

أشار غازي الياسين "منذ بداية تأسيس الحزب كان له أعضاء من أبناء الرقة، والشهيدان جميل وحجي كانا أول شهيدين للحزب من الرقة، والشهيدة شيلان، والشهيد فؤاد، والشهيد زكريا الذين استشهدوا عام 2004 عندما طالتهم يد الغدر وهم في مهمة رسمية داخل سوريا".

ولفت "كان رفاقنا يعملون بشكل سري وتحت ظروف الملاحقة الأمنية من قبل أجهزة الأمن السورية وكانت لهم نشاطات وفعاليات لنشر فكر الحزب بين الشعب".

وأضاف الياسين "بعد انعقاد المؤتمر السابع للحزب كان ضمن مقرراته فتح مكاتب له في المناطق المحررة وفي هذا المؤتمر كان للرقة ثلاثة ممثلين وبعد تحرير الرقة كان الاعتماد على رفاقنا لتوسيع نشاط الحزب بشكل رسمي وفتح مكتب الحزب في أوائل عام 2021 وتنشيط الأعضاء القدماء لتفعيل نشاطهم النضالي".

نشر فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية

وعن أعمال الحزب في الرقة بيّن الياسين، "تم تفعيل نشاط المكتب على كافة الأصعدة من خلال النقاشات الفردية والزيارات لعوائل الشهداء والمنازل وعقد الاجتماعات الجماهيرية الموسعة والمصغرة لنشر فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية، كما عملنا على عقد دورات فكرية وسياسية وشاركنا مع المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب لتصبح الرقة ممثلة المجلس العام للحزب بخمسة أعضاء وعضوين في الهيئة القانونية".

بدوره، قال الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ساحة الرقة، أحمد الحمود "أوصل لكم أماني أطفال الشهداء بأن الطريق الذي مضى فيه آباؤهم لن يتوقف".

وأضاف "باسم أمهات الشهداء وعوائلهم ومجلس عوائل الشهداء ساحة الرقة نتمنى لكم أصدق الأماني للمزيد من النجاح والانتصارات ولنكن جميعاً فريقاً واحداً نعمل سوياً فالوحدة قوة، كما نبارك لقائد مسيرتنا النضالية القائد أوجلان في الذكرى الـ 19 لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD))".

واختتم الاحتفال بقراءة برقيات التهنئة التي وردت من المؤسسات المدنية والعسكرية في مدينة الرقة، وتخللتها فقرات غنائية فلكلورية.

(أ م-م خ/خ)

ANHA