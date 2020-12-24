مكتب حماية الطفل يواصل إعادة القُصَّرٌ إلى ذويهم

وأحدثت الإدارة الذّاتيّة مكاتب حماية الطّفل وعددها 9 مكاتب موزّعة في الإدارات الذّاتيّة والمدنيّة، ومكتب مركزيّ ضمن إدارة شمال وشرق سوريّا، مع بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

وتتمثّل مهمّة المكاتب بتلقّي الشّكاوى من الأهالي والمنظّمات الحكوميّة التي تُعنى بالطّفولة ومقدّمي الرّعاية للأطفال، لتجمع هذه الشّكاوى في المكتب المركزيّ وتُرسل إلى قوّات سوريّا الديمقراطيّة للتحقيق فيها ومعالجتها.

وفي هذا الإطار سلّمت قوّات سوريّا الديمقراطيّة قاصرين إلى مكتب حماية الطّفل في مدينة الحسكة، وبدوره سلّم المكتب القاصرين إلى ذويهم.

التسليم جرى بحضور الرّئاسة المشتركة لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلّحة بمدينة الحسكة، خالد جبر ومروى العبد الله.

والطّفلان المسلَّمان هما (أ ع) من حي العزيزية في مدينة الحسكة ويبلغ ١٥ عاماً، و (م م) من حي المشيرفة ويبلغ ١٤ عاماً.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المكتب سلّم إلى الآن (١٠) قاصراً لذويهم في مدينة الحسكة وحدها.

(ه ن)

ANHA