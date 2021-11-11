مكتب حماية الطفل يسلّم قاصرتين إلى ذويهما في مدينة الحسكة

ووفقاً للاتفاق الموقّع بين قوات سوريا الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة، سلّمت قوات سوريا الديمقراطية قاصرتين من مدينة كوباني وهن (أ م) و (ه ع) إلى مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة ليتم تسليمهما إلى ذويهما، وذلك في مجلس مقاطعة الحسكة.

وحول ذلك، قال الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة، خالد جبر، لوكالتنا: "استطعنا اليوم أن نسلم قاصرتين من مدينة كوباني إلى ذويهما بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل في مدينة كوباني".

مبيّناً أن الهدف الرئيس للمكتب هو توفير بيئة آمنة للأطفال القصّر وإبعادهم عن النزاعات المسلحة.

وتابع قائلاً: "هناك عمل وثيق بين مكتب حماية الطفل وقوات سوريا الديمقراطية لتسليم القاصرين، وذلك بعد أن يتم ثبوتية قاصريتهم، وعلى هذا الأساس نخطو خطواتنا في استبعاد كل قاصر عن القوات العسكرية".

وأوضح خالد جبر أن مكتب حماية الطفل يعمل بشكل دؤوب على توفير بيئة مناسبة يعيش فيها الأطفال داخل المجتمع، مضيفاً أنهم يتابعون الشكوى حال ورودها وإيصالها إلى الجهة المعنية ليتم استبعاد الأطفال عن النزاعات المسلحة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد وقّعت اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، في الـ 29 من حزيران عام 2019، وقّعه القائد العام للقوات مظلوم عبدي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح السيدة فرجينيا غامبا، خلال احتفال رسمي عقد في مقر المنظمة الدولية بمدينة جنيف السويسرية.

والجدير بالذكر أن مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمقاطعة الحسكة سلّم حتى الآن، ما يقارب الـ 210 قاصراً إلى ذويهم.

(س ر)

ANHA