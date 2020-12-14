مكتب حماية الطفل يجدد تأكيده الالتزام بالمواثيق والاتفاقات الدولية

وأصدر مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة التابع للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بيانًا كتابيًّا بصدد مساعيها في التعامل مع الشكاوى الواردة بخصوص تجنيد الأطفال.

البيان انتقد بدايةً التداول المغرض لبعض وسائل الإعلام لمسألة تجنيد الأطفال في مناطق الإدارة الذاتية "تداولت بعض صفحات ووسائل إعلامية مؤخرًا مسألة تجنيد الأطفال في منطقة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشكل غير موضوعي ومهني، وذلك من خلال عرض قصة فتاة كانت ضمن صفوف قوات سورية الديمقراطية، ويتضح من خلال عرض قصة هذه الفتاة أن تلك الوسائل الإعلامية والصفحات المشبوهة ذهبت الى منحى مختلف عن موضوع تجنيد الأطفال، والذي أعلنا سابقًا ومرارًا وتكرارًا أننا ضد هذه الظاهرة حتى لو كانت ضمن صفوف قواتنا، إذ إن تلك الوسائل الإعلامية تبنت وجهة نظر معروفة بمهاجمتها للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية."

وأشاد البيان بتعاون قوات سوريا الديمقراطية، فيما يتعلق بموضوع تجنيد الأطفال "قوات سوريا الديمقراطية تؤكد سعيها إلى إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وقد قدّمت بشكل واضح بيانات رسمية حول عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم في صفوفها سابقًا، وأعداد الأطفال الذين تم إخراجهم من صفوفها، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل نصت البنود التي وقّعت عليها قسد على وضع تدابير وقائية وتأديبية فيما يتعلق بتجنيد الأطفال وحمايتهم".

وذكر البيان أن المكتب تلقّى، حتى تاريخه، ما يقارب 86 شكوى من مختلف مناطق الإدارة الذاتية، ولقد تم تسريح مجموعة كبيرة منهم، وتم التعامل مع العديد من هذه الشكاوى بشكل قانوني."

وجاء في البيان أيضًا "كما يعمل المكتب على وضع لائحة اختصاص ونظام داخلي واستراتيجية لحماية الأطفال في شمال وشرق سوريا، بغية التوصل إلى قانون لحماية الطفل في مناطق الإدارة الذاتية، وخاصة في كل من ملفات الاستغلال الجسدي والجنسي للأطفال كما هو الحال في ملف عمالة الأطفال والتسرب من المدارس والرعاية الصحية والتعليم. .

ومكتب حماية الطفل مخلص في جهوده، ونفيدكم أن الإخلاص في الجهود جاء نتيجة التعاون الكامل والتركيز الكبير من الإدارة الذاتية وقوات سورية الديمقراطية لإنجاح العمل، بغية الوصول إلى بيئة سليمة للأطفال، وهذا يتطلب بعض الوقت وخاصة أن المكتب أنشئ حديثًا، ويحتاج الوقت لوضع الخطط المتكاملة لحماية الأطفال في مناطق الإدارة الذاتية".

وأكد مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة، في ختام بيانه، أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ممثلة بمكتب حماية الطفل أنها مستمرة بعملها "وباحترام المواثيق والاتفاقات الدولية بشأن حماية الطفولة ورعايتها بشكل جادّ، وبعيدًا عن الشعارات الإعلامية، وإذ نؤكد أننا ماضون في هذا الاتجاه، لبناء مجتمع خالٍ من العنف والتطرف، ولن نؤول جهدًا في تحقيق الأمن والأمان لكافة أطفال شمال وشرق سوريا".

(ك)