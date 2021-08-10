مكتب حماية الطفل يدعو لإحالة المسؤولين الأتراك لمحكمة الجنايات الدولية

ارتكب الاحتلال التركي ومرتزقته في 2 كانون الأول 2019، مجزرة بحق أهالي عفرين النازحين قسراً إلى الشهباء، أسفرت عن استشهاد 10 مدنيين بينهم 8 أطفال، بالإضافة لجرح 12 آخرين.

كما ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة مؤخراً، في 3 آب من العام الجاري، بحق أهالي قرية الصفاوية التي تقع 3 كيلومتر شرقي صوامع الشركراك، جنوب الطريق الدولي بريف ناحية عين عيسى، وذلك بقصف منزلهم بقذيفة دبابة، مما أدى إلى استشهاد 4 أفراد من العائلة، " وهم كل من الأب زيدان خلف العيسى ٥٤ عاماً، وأطفاله زياد ١٢ سنة، منى وهدى".

جرائم موثقة

وفي هذا السياق بيّن، الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمجلس مقاطعة الحسكة، خالد جبر، بأن استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته، الأطفال في منطقتي عفرين وسري كانيه المحتلة و في ناحية تل رفعت و بلدة عين عيسى مؤخراً وارتكابه للمجازر، هو مواصلة لسلسلة الجرائم التي ترتكبها تركيا في المناطق المحتلة، والمثبتة بالأدلة القطعية.

وبحسب القوانين الدولية، هناك عدة اتفاقيات على المستوى الدولي موقعة بين جميع الأطراف، ومنها تطبيق قواعد الحرب في النزاعات المسلحة، وعدم استهداف المنشآت الإنسانية، وتنتهى بعدم استهداف الشيوخ والأطفال.

وأشار جبر، بأن مواصلة الاحتلال التركي ومرتزقته الجرائم بحق شعوب المنطقة وخاصةً الأطفال، يعتبر خرقاً لجميع العهود والمواثيق الدولية وخاصةً الاتفاقية الموقعة في عام 1989، القاضية بحماية الأطفال والقاصرين في النزاعات المسلحة.

موضحاً، " لكن تركيا تخرق كل هذه الاتفاقيات وأصبحت دولة مارقة على المجتمع الدولي والقوانين الدولية، وتقوم بتجنيد القاصرين في صفوفها بغية استخدامهم في الحرب في شتى أنحاء العالم، لصالح أجنداتها".

'استهداف الأطفال جريمة'

وأضاف جبر، بأن استهداف الأطفال يعتبر جريمة حرب، و " يجب تقديم مرتكبيها لمحكمة الجنايات الدولية، لكي يؤدي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والدول الراعية لحقوق الإنسان والقانون الدولي مسؤولياتهم".

وأضاف أما عدم تطبيق القانون الدولي "فهو يعني مد يد العون للاحتلال التركي ومرتزقته لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الإنسان والإنسانية وخاصة الأطفال والقاصرين الآمنين في منازلهم".

ودعا جبر في نهاية حديثه، المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي للوقوف في وجه آلة الحرب التركية وردعها عن استهداف الأطفال والقاصرين في المناطق المحتلة، مؤكداً " عليهم إدانة الاحتلال التركي ومرتزقته بسبب الأفعال الإجرامية التي يرتكبها كل يوم في المناطق المحتلة والمناطق التي يستهدفها".

(ك)

ANHA