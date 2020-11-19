مكتب حماية الطفل يعيد قاصرين إلى ذويهم ويتابع الشكاوى المقدمة له

وبدأ العمل في مكتب حماية الطفل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع بداية شهر تشرين الأول، وبتاريخ العشرين من الشهر ذاته تم إحداث تسع مكاتب فرعية توزعت على الإدارات المدنية في شمال وشرق سوريا.

واستقبلت المكاتب الفرعية حتى تاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري عددًا من الشكاوى، حيث استقبل مكتب الحسكة 23 شكوى ومكتب قامشلو 12 شكوى، فيما استقبل مكتب كل من مدينتي الطبقة والرقة شكويين، وعفرين والشهباء ثلاث شكاوى وكوباني عشر شكاوى ودير الزور شكوى واحدة، حيث تم معالجة أربع شكاوى منها حاليًّا وتم إعادة القاصرين إلى ذويهم في مدينتي قامشلو والحسكة.

الرئاسة المشتركة لمكتب حماية الطفل مرهف العبد الله أكد وفي تصريح لوكالة أنباء هاوار أن "المكتب وبالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية يواصل العمل على دراسة بقية الشكاوى المقدمة للتحقق منها ومعالجتها".

وعن آلية استقبال الشكاوى قال مرهف العبد الله إن "المكاتب مفتوحة في جميع مناطق شمال وشرق سورية لتلقيها، حيث بإمكان أي مقدم شكوى أن يحضر الثبوتيات الخاصة بالقصّر، لتسهيل عملية البحث والتحقق في سبيل إعادة الأطفال إلى ذويهم".

كما أشار العبد الله إلى أن " يقوم المكتب بعد تسليم الطفل لذويه بمراسلتهم للاطمئنان على حالته، وإعادة تأهيله للانخراط في المجتمع".

وفي شهر أيار من العام المنصرم وقّعت كل من الأمم المتحدة من جهة وقسد والإدارة الذاتية من جهة اتفاقية تقضي بمنع تجنيد الأطفال ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وقد ساهم الغزو التركي لشمال وشرق سوريا وجائحة كورونا في الفترة التي عقبت توقيعها بعدم تطبيقها، وذلك بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الإدارة الذاتية.

(م)

ANHA