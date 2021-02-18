مكتب حماية الطفل يعيد قاصرًا إلى ذويه

عملية التسليم جرت وفقًا للاتفاق الموقّع بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة لعدم تجنيد القصّر في القوات العسكرية.

وسُلّم الطفل (ع ع) البالغ من العمر(15عامًا) إلى ذويه بحضور الرئاسة المشتركة لمكتب حماية الطفل خالد جبر ومروة العبدالله، وذلك في مكتب حماية الطفل بمحلس مقاطعة الحسكة.

وفي هذا السياق، قال خالد جبر "بحسب الاتفاقية الموقّعة بين الأمم المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية يتم استبعاد كل من هو قاصر ودون السن القانونية عن القوات العسكرية".

وبيّن جبر أنهم ينسّقون بشكل مستمر مع قوات سوريا الديمقراطية لاستبعاد الأطفال القصّر عن القوات العسكرية، وتابع قائلًا "يتم التجاوب بشكل جيد من قبل قوات سوريا الديمقراطية".

ومن جانبه قال والد الطفل "حدثت مشكلة عائلية بيننا وعلى أثر ذلك خرج من المنزل وانضم إلى القوات العسكرية، وبعد تأسيس مكتب حماية الطفل قمنا بتقديم الأوراق الثبوتية وبدورهم مكتب حقوق الطفل أعادوه إلى أحضاننا".

وشكر والد الطفل كلًّا من قوات سوريا الديمقراطية ومكتب حماية الطفل في الحسكة على إعادة ابنه إلى أسرته مرة أخرى.

والجدير ذكره أنه تم تسليم 39 من القصّر إلى ذويهم منذ افتتاح مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمقاطعة الحسكة.

(ه إ/هـ ن)

ANHA