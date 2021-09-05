مكتب حماية الطفل والنزاعات المسلحة يناقش آليات حل مشاكل الأطفال

اجتمع اليوم، الأحد، مكتب حماية الطفل والنزاعات المسلحة في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، وذلك لإطلاق دورة تدريبية تتضمن مناقشة أوضاع وعمالة الأطفال وخاصة في المناطق الساخنة وضرورة تقديم الرعاية للأطفال حتى عمر الـ 18 .

وحضر الاجتماع المغلق أمام وسائل الإعلام، أعضاء مكاتب حماية الطفل من مناطق شمال وشرق سوريا.

وصرح رئيس مكتب حماية الطفل في دير الزور، محمد شحادة، لوكالتنا "أن الهدف من هذه الدورة التدريبية هو حماية الطفل في حالات النزاعات المسلحة والتي تقع على عاتق كل فرد مسؤولية حمايته من كافة أشكال الإساءة، والتخلي، والاستغلال، والعنف والتمييز".

وعن سؤالنا بخصوص مدة الدورة، قال شحادة "أنها ستستغرق أربعة أيام".

وبدوره صرح مدير مكتب حماية الطفل في قامشلو، مرعي محمد، "هناك 9 مكاتب خاصة بحماية حقوق الطفل من شمال وشرق سوريا مشاركة في هذه الدورة، وسيتم من خلالها توضيح أهداف هذه المكاتب، بالإضافة إلى مناقشة عمالة الأطفال في القطاع الصناعي والزراعي وضرورة عودتهم إلى مقاعد الدراسة".

كما أشار مرعي محمد إلى أن المجتمعين ناقشوا المشاكل والصعوبات التي يواجهها الطفل وسبل حلها "سيتم النقاش حول المشاكل والصعوبات التي يواجهها الأطفال. كما سيتم التنويه إلى سبل الحل عبر الاتصال مع ذويهم والجهات المعنية والقانونية"، مضيفًا "أن المنظمات الدولية لم تقدم أي مساعدة حتى الآن ولم يتم التنسيق معهم لدعم مكاتب حماية الطفل".

هذا ومن المقرر أن تستمر الدورة التدريبية حتى يوم الأربعاء، لوضع حلول للمشاكل التي يعاني منها الأطفال.

(ع ع / آ)

ANHA