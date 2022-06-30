مكتب حماية الطفل في منبج يدين قصفاً تركياً قتل طفلين في قرية عرب حسن

وقصف الاحتلال التركي، يوم أمس الثلاثاء، قرية عرب حسن الواقعة في الجهة الشمالية لمدينة منبج، أسفر عن استشهاد الطفل "محمد عبد اللطيف الحفني (13عاماً) والطفل أحمد فؤاد الحفني (12عاماً).

ألقى البيان الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في مدينة منبج، عمر سعيد، بحضور أعضاء المكتب وأعضاء من الإدارة المدنية الديمقراطية في المدينة، من أمام مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية وسط المدينة.

وقال البيان "ما زلت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها تقصف المدن والقرى الآهلة والأبرياء على طول الخط الفاصل مع قوات سوريا الديمقراطية بشكل يومي، وبتاريخ 29/6/2022، قصف مرتزقة الاحتلال التركي قرية عرب حسن شمال مدينة منبج، ما أدى إلى استشهاد الطفلين، محمد عبد اللطيف الحفني (13عاماً) وأحمد فؤاد الحفني (12 عام)".

وتابع: "نحن مكتب حماية الطفل في مدينة منبج وريفها نعزّي ذوي الطفلين وأنفسنا، ولا نستغرب هكذا أفعال إجرامية من هؤلاء المرتزقة وداعميهم، فلهم تاريخ طويل وظلامي في القتل والخطف والتهجير والتغيير الديمغرافي وغايتهم من هذه الأفعال الإجرامية زعزعة الاستقرار في المنطقة ونشر الخوف والرعب بين الأهالي الآمنين".

وطالب البيان المنظمات الإنسانية وجمعيات حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه هذه الأفعال الإجرامية التي زادت عن حدها دون محاسبة أو رادع.

وفي الختام، دعا البيان "الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار عام 2019، إلى الضغط على دولة الاحتلال التركي لوقف هذه الخروقات المتزايدة وتغليب لغة العقل والحوار على أصوات المدافع والبنادق".

(أ ق/د)

ANHA