مكتب حماية الطفل في الحسكة يسلم قاصرة إلى ذويها

ويهدف مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة، والتي تعد الجهة الرسمية المسؤولة عن حماية ورعاية الأطفال في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وإدارة وتنفيذ كافة البرامج المتعلقة بالطفولة، إلى حماية الأطفال ورعايتهم وفق أعلى المعايير الدولية.

ووفقًا لهذا الاتفاقات والمعايير، سلمت، اليوم، قوات سوريا الديمقراطية القاصرة "سيدار حسين إسماعيل البالغة من العمر( 16 عامًا إلى مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمقاطعة الحسكة ".

وسُلمت سيدار بحضور الرئاسة المشتركة لمكتب حماية الطفل للنزاعات المسلحة خالد جبر والقيادية في مجلس الحسكة العسكري دلارا حسكة.

وقال جبر: "اليوم، تم تسليم سيدار حسين إسماعيل، وفقًا لاتفاقات حماية الطفل من النزاعات المسلحة، كون الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تعمل على حماية الأطفال في المنطقة، وإعادتهم إلى مدارسهم".

(ب ر/هـ ن)

ANHA