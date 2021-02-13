مكتب حماية الطفل في الحسكة يسلم 6 قُصّر إلى ذويهم

ووفقًا للاتفاقات الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية والأطراف الدولية، سلّمت قوات سوريا الديمقراطية 6 قُصّر إلى مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة.

وسُلّم الأطفال إلى ذويهم بحضور الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل خالد جبر، وذلك في مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمجلس مقاطعة الحسكة.

وفي هذا السياق، قال خالد جبر لوكالتنا: "تم تسليم ستة أطفال قُصّر إلى ذويهم، وفقًا للاتفاقات الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة بعدم ضم الأطفال إلى النزاعات المسلحة".

وأضاف جبر: "هناك عدة دوافع لانضمام الأطفال إلى القوات العسكرية، ومنها ظروف الحرب التي يعيشونها والتي تؤثر عليهم"

وبيّن جبر أنه يتم الاجتماع مع قوات سوريا الديمقراطية ـ بشكل يومي ـ من أجل الأطفال القُصّر الذين ينضمون إلى صفوف القوات.

واختتم خالد جبر حديثه قائلًا: "تبدي قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع مكتب حماية الطفل تجاوبًا كبيرًا في هذا المنحى، وقد تم إعادة الكثير من الأطفال القُصّر إلى ذويهم بعد تقديم الدلائل والثبوتيات، عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام".

والجدير بالذكر أنه تم تسليم 38 قاصراً إلى ذويهم منذ افتتاح مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمقاطعة الحسكة.

(ه ن/س ر)

ANHA