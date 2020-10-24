مكتب حماية الطّفل في النّزاعات المسلّحة بالحسكة يسلّم طفلين إلى ذويهما

وسلّمت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا اليوم طفلين لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلّحة ليتم تسليمهما إلى أهاليهما, وتم التسليم في مجلس مقاطعة الحسكة بحضور أعضاء مكتب حماية الطفل وحقوقيين، بالأضافة إلى ذوي الطفلين.

وتحدّث الحقوقي في مجلس مقاطعة الحسكة خالد جبر، وقال في مستهلّ حديثه: "نحن كحقوقيين ومكتب حماية الطفل وتجاوباً مع قوّات سوريا الديمقراطيّة وفق الاتفاق الموقّع بينهم وبين الأمم المتحدة بعدم ضم الأطفال إلى النزاعات المسلّحة نسلّم اليوم طفلين وهما كل من يامن بركات 15 عاماً ومحمد جميل 16 عاماً إلى ذويهما".

وأضاف خالد جبر: "تبدي قوّات سوريا الديمقراطية تجاوباً كبيراً في هذا المنحى, وتم إعادة بعض الأطفال القاصرين إلى أهاليهم بعد تقديم الدلائل والثبوتيات، على عكس ما يروّج له الإعلام الخارجي".

ومن جانبها قالت الرئيسة المشتركة لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلّحة بمقاطعة الحسكة مروة هيثم: "بعد تلقينا شكاوى من قبل ذوي الأطفال القاصرين نقوم بتسليم الأوراق الثبوتية إلى قوّات سوريا الديمقراطية وبدورهم يقومون بتسليم الأطفال إلى مكتب حماية الطفل".

(إ)

ANHA