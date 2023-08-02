مكتب أردوغان يزعم أن بوتين وافق على زيارة تركيا

نقلت وكالة روسية عن مكتب رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان أن الأخير "اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على زيارته لتركيا".

وحسب مكتب أردوغان فإن "الرئيس أردوغان أجرى محادثة هاتفية يوم الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتوصلا خلال المحادثة إلى اتفاق بشأن زيارة بوتين لتركيا"، فيما لم يتم تحديد تاريخ الزيارة.

وفي السياق، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، إن موسكو وأنقرة تخططان اليوم لزيارة بوتين إلى تركيا، لكن الطرفين لم يتفقا بعد على موعد محدد. وأشار أوشاكوف إلى أن الوعد بزيارة تركيا جاء فور إعادة انتخاب أردوغان في الانتخابات الأخيرة.

وتأتي هذه الزيارة المزمعة، بعد تصريحات رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف، الشهر الماضي، بأن تركيا "تتحوّل إلى دولة غير صديقة بعد اتخاذها سلسلة من القرارات الاستفزازية"، في إشارة إلى قبول أردوغان عضوية السويد في الناتو.

وذكر أن تركيا تؤيد محاولة أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأطلقت سراح قادة الكتيبة الأوكرانية التي دافعت عن مجمع "آزوفستال" للصلب بمدينة ماريوبول الأوكرانية قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية، على الرغم من الاتفاق على بقائهم في تركيا حتى نهاية الحرب.

وفي منتصف تموز صرح أردوغان بأن التحضيرات في تركيا جارية لاستقبال الرئيس الروسي خلال آب.

(م ش)