مكتب الوقاية الزراعية في الرقة يحذر المزارعين من انتشار حشرة السونة

تعتبر حشرة السونة من أكثر الآفات الحشرية التي تهاجم محصولي القمح والشعير في المنطقة، خاصة في الوقت الحالي وتتغذى من السنبلة وتتلفها.

وحول انتشار هذه الآفة ضمن حقول القمح في الرقة، التقت وكالتنا رئيس مكتب الوقاية التابع للجنة الزراعة في مجلس الرقة المدني، المهندس الزراعي، حمود الخلف، الذي قال: "حالياً موسم القمح وصل لمرحلة متوسطة وهي طرد السنابل، وخلال جولاتنا لاحظنا انتشار كبير لحشرة السونة خاصة في الريف الجنوبي، وهي الآن في مرحلة التكاثر وبالتالي الخوف من وجود جيل لاحق سيحدث ضرراً كبيراً في المحصول أثناء نضجه بشكل كامل".

شدد الخلف على ضرورة عدم التساهل مع هذه الحشرة والإبلاغ عن الإصابات فور حدوثها في أي حقل في أرياف الرقة.

وأكد أن "المبيدات وأدوات الرش ستكون جاهزة خلال يومين، وعمليات توزيع المبيدات ستكون عن طريق الوحدات الإرشادية".

وبيّن الخلف: "أنها تتزايد كل عام، وإن لم تتم مكافحتها فستصل إلى مرحلة خطرة قد تؤثر على الأمن الغذائي".

(خ)

ANHA