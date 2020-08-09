مكتب الطرق في دير الزور يباشر أعمال تأهيل طريق أبوخشب – الكسرة

يبلغ طول الطريق حوالي الـ 40 كم حيث تعرض لأضرار جسيمة نتيجة مرور السيارات ذات الحمولة الكبيرة، التي لا يتحمل الطريق وزنها لأنه يعدّ من الطرق الزراعية، مما دفع الأهالي ونتيجة الأضرار الجسيمة فيه الى تغيير مسار حركتهم من منطقة أبو خشب- الحجيفات، الى دوار منطقة الـ 7 كم ومنها الى منطقة المعامل مرورًا بالريف الغربي ووصولًا الى منطقة الكسرة، حيث تبلغ المسافة المقطوعة قرابة 125 كم.

ويعدّ هذا الطريق ذو أهمية كبيرة لسكان المنطقة، حيث يختصر عليهم المسافة التي يتكبدونها حاليًّا، خاصة فيما يتعلق بالعلاج بمشفى الكسرة والتسوق وغيرها من الأمور الحياتية.

وحسب الإداري في مكتب الطرق أنور الهلوم فإن العمل جارٍ حاليًّا على فرش الطريق بالبقايا وردم الحفر تجهيزًا لتزفيته فور الانتهاء من أعمال الفرش.

كما أكد أنور الهلوم أن الورش الفنية ستنتقل للعمل على الطريق الذي يربط أبو خشب بجروان ببلدة الجزرات غربي دير الزور.

(ع ص/ م)

ANHA