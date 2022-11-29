مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة يعلن عن إقلاع عنفتين غازيتين في منشأة السويدية

في 23 تشرين الثاني، وخلال هجماته المستمرة على شمال وشرق سوريا، استهدف الاحتلال التركي منشأة الغاز في قرية السويدية جنوب ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وبالتالي انقطاع الكهرباء عن إقليم الجزيرة بالإضافة إلى انقطاع الغاز عن شمال وشرق سوريا.

الورش الفنية التابعة لمكتب الطاقة في إقليم الجزيرة، باشرت بعملها، دون كلل أو ملل، في سبيل إعادة التيار الكهربائي

ومساء اليوم، أعلن المكتب عبر صفحته الرسمية، عن إقلاع عنفتين غازيتين و ربطهما بالشبكة العامة، وبحمولة وسطية تبلغ 35MWh.

ووفق المكتب فإن كامل الكمية المولدة حالياً ستخصص لتغذية الخطوط الخدمية في إقليم الجزيرة.

وكانت وكالتنا قد نشرت اليوم تقريراً عن الأضرار التي لحقت بالمنشأة نتيجة قصف الاحتلال التركي لها.

(سـ)

ANHA