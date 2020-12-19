مكتب الشؤون الإنسانية يدعو المجتمع الدولي للحد من الانتهاكات التركية

وأصدر مكتب الشؤون الإنسانية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً كتابياً بصدد هجمات الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص البيان:

"ما تشهده مناطق شمال شرق سوريا بعد الاجتياح التركي لأراضينا السورية الحدودية من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال التركي والفصائل المتطرّفة في منطقة عين عيسى ومحيطها تعتبر انتهاكاً صارخاً لأراضٍ آمنة مستقرّة، ومستهدفة المدنيين دون أي رادع أخلاقي أو إنسانيّ.

إنّ الاعتداءات المستمرّة ضد المدنيين ولّدت حالة عدم استقرار في المنطقة وتفاقم الوضع الإنساني ما أدّى إلى حالات نزوح كبيرة، وخلق تحدّيات إنسانية هائلة لمنطقة ما زالت تعاني من تبعات الاجتياح التركي الأخير لشمال وشرق سوريّا.

وإنّنا في مكتب الشؤون الإنسانيّة إذ ندعو الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي لوضع حدّ للانتهاكات المستمرّة من قبل تركيّا ومرتزقتها من الفصائل والتي ترقى لمستوى جرائم حرب من استهداف للمدنيين وقطع المياه في الحسكة، كما ندعوا كافّة المنظّمات الإنسانيّة تحمّل مسؤولياتها والاستجابة للاحتياجات الإنسانيّة الطارئة للمدنيين والنازحين في ظلّ عدم قدرة المخيّمات على استيعاب المزيد من النازحين."