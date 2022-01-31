مكتب الشؤون الدينية: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حقيقي لحل ملف داعش

أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عقب تحرير آخر جيب جغرافي كان يتحصن فيه مرتزقة داعش في الباغوز في آذار 2019، نداءات ومناشدات للمجتمع الدولي بضرورة حل ملف مرتزقة داعش المعتقلين، إلا أنه التزم الصمت وما يزال.

رئيس مكتب الشؤون الدينية في الشدادي، الملا أحمد الأسعد، أشار إلى خطر معتقلي مرتزقة داعش، وقال: "إن هجوم خلايا داعش على سجن الصناعة وأحياء المدينة، هو بمخطط مسبق من قبل الداعمين لهذه التنظيمات، مثل دولة الاحتلال التركي وغيرها وشراكة واضحة من المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت".

وأكد الملا أحمد الأسعد أن الغاية الرئيسة للهجوم الذي شنه داعش وداعموه هو ضرب الأمن والاستقرار الذي تعيشه المنطقة في كنف قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقال: "فقد خلّف الهجوم عدداً من الشهداء المدنيين والعسكريين، وشكّل حالة هلع لدى الأهالي، لذلك اضطر عدد منهم للنزوح من بيوتهم باتجاه المناطق الآمنة القريبة".

وبيّن الأسعد أن خطر داعش ليس بالجديد، فالسجون والمخيمات تحوي آلاف الأسر والمعتقلين، وقال: "سوف يتجدد بين الحين والآخر، لطالما لا يوجد رادع حقيقي لهؤلاء المرتزقة، والردع هو إجلاء الرعايا الأجنبية والعربية إلى بلدانهم".

ونوّه الملا أحمد الأسعد: "ناشدنا باسم شعوب المنطقة آلاف المرات، تشكل محاكم لهؤلاء المرتزقة أو ترحيلهم للتخلص من خطرهم، إلا أننا لم نحظَ بالموقف العادل من المجتمع الدولي أو مجلس الأمن، ومن هنا نناشد الأهالي البقاء صفاً واحداً ويداً بيد مع قوات سوريا الديمقراطية للتصدي للهجمات التي تُشن".

ودعا الملا أحمد الأسعد كافة مكونات المنطقة إلى المحافظة على مكتسبات الثورة وإكمال مسيرة الشهداء.

(أم)

ANHA