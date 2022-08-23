مكتب المرأة في PYD يدين هجمات الاحتلال التركي على المركز التعليمي الذي ترعاه الأمم المتحدة

استنكر مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD)) بمدينة الحسكة، هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، خلال بيان أدلى به إلى الرأي العام. كما انتقد فيه صمت المجتمع الدولي والضامنين "التحالف الدولي وروسيا" في المنطقة حيال هجمات الاحتلال.

قرئ البيان في مركز حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، من قبل الإدارية في مكتب المرأة، عزيزة حسو.

أشار البيان في البداية، إلى استمرار دولة الاحتلال التركي بحملة الإبادة الممنهجة ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة قاطبة، منذ بداية الحراك الثوري في المنطقة وحتى الآن.

منوهاً "حيث زادت في الفترة الأخيرة من حدة هجماتها بالطائرات المسيّرة على شمال وشرق سوريا، والتي أدت إلى استشهاد الكثير من المدنيين والأطفال وعدد من القادة والمقاتلات، من الذين حاربوا تنظيم داعش وهزموه إلى جانب التحالف الدولي".

أضاف البيان: "وقبل أيام استهدفت الدولة التركية على طريق الحسكة ـ تل تمر، وبالقرب من قاعدة للتحالف الدولي مركزاً للتعليم الخاص للبنات تحت رعاية الأمم المتحدة بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى استشهاد أربع فتيات وجرح عدد آخر، حيث تمثل هذه الهجمات ذروة الإرهاب".

ولفت إلى أن الهجمات تأتي في سياق الثأر لهزيمة داعش في المنطقة، في خطوة تهدف إلى إحيائه مرة أخرى، لتنفيذ أجندات الدولة التركية في المنطقة والعالم.

كما استنكر الهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدولة الروسية التي هي الضامن لوقف هذه الاعتداءات، والتحالف الدولي الذي هو شريك لقوات سوريا الديمقراطية في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

داعياً في ختام البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية وإيقاف الهجمات الوحشية على المنطقة وشعوبها.

(ب ر/ي م)

ANHA