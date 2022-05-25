مكتب المرأة في مسد: تركيا تهدف للقضاء على الإدارة الذاتية

تعمل دولة الاحتلال التركي على محاربة مشروع الإدارة الذاتية وتشن هجمات واسعة على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان بحجة حماية أمنها القومي إلا أن لديها مخططات ومشاريع احتلالية جديدة في المنطقة وتود تحقيقها عبر هذه الحجج التي تطلقها عبر منابرها الإعلامية.

وبهذا الصدد، التقت وكالتنا الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية، ظبية الناصر، التي استهلت حديثها بالقول: "هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ليست جديدة إنما بدأت مع تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كونها تعتمد على نظام إداري يختلف عما تنتهجه أغلب الأنظمة الحاكمة في الدول الإقليمية والشرق الأوسط".

وأوضحت ظبية الناصر "نظام الإدارة الذاتية هو نظام حكم لا مركزي وديمقراطي يحقق أهداف ومطالب الشعب في المنطقة، وهذا ما تطمح إليه أغلب الشعوب في المنطقة وفي الدول الأخرى".

وبيّنت أن "الهجمات التركية اليوم، هدفها القضاء على نظام ومشروع الإدارة الذاتية؛ كون الأنظمة المحيطة هي أنظمة مركزية وتمارس الحكم لعقود طويلة، ولا تجلب لشعوبها التطور المنشود والعدالة والمساواة بالشكل المطلوب، إنما نلاحظ الكثير من الدول تسبقها بخطوات عديدة".

ظبية الناصر نوهت "في الواقع، تركيا تدّعي أن هدفها هو حماية أمنها القومي، ولكن إذا أردنا مجاراة هذا الكلام، اليوم نجد أن الإدارة الذاتية بقواتها قوات سوريا الديمقراطية لم تعتدِ على الأراضي التركية وما يحدث هو العكس".

مضيفة "اليوم، قوات دولة الاحتلال التركي هي التي تعتدي على شمال وشرق سوريا، مَن يهدد أمنها القومي؟ ثم أن يحق للسوريين في شمال وشرق سوريا وفي سوريا عموماً أن يختاروا نظام الحكم الذي يريدونه والذي يطمحون إليه، وبالتالي ما يجري على أرض الواقع هو الذي يبين مَن يهدد مَن، ومَن يقوم بالتدخل في شؤون مَن".

وشددت ظبية الناصر "إن تماسك شعبنا واستمرار قوات سوريا الديمقراطية في المرابطة على الحدود وقواتنا الأمنية التي تنشر الأمن والأمان والتفاف الشعب حول الإدارة الذاتية وسياسة مجلس سوريا الديمقراطية الخارجية والداخلية بالتعريف بمشروع الإدارة الذاتية وتكاتف مكونات المنطقة، سيفشل كافة المشاريع الاستعمارية التي تعمل دولة الاحتلال التركي على تنفيذها في المنطقة".

واختتمت ظبية الناصر حديثها بالقول "أبناء شمال وشرق سوريا هم مَن يديرون الآن مناطقهم ويعملون ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في دليل واضح على تماسك وتكاتف شعوب المنطقة والتفافها حول إدارتها وقواتها".

(خ)

ANHA