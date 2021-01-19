هذا وحضر الندوة الإداريتان في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، إلهام عمر وظبية الناصر، بالإضافة إلى عضوات وممثلات عن المؤسسات واللجان التابعة للإدارة في منبج والأحزاب السياسية في المدينة، وذلك في صالة مجلس المرأة.

وتضمنت الندوة شرح وتعريف الدستور، وقالت الإدارية في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ظبية الناصر إن "الدستور مجموعة قواعد تنظم تأسيس نظام الحكم وانتقالها وممارستها، أي تلك التي تتعلق بالتنظيم السياسي أو أنه وثيقة أساسية أقرتها سلطة خاصة، وفق إجراءات خاصة لتحديد وتنظيم شؤون الحكم".

وتطرقت ظبية الناصر إلى نشأة الدساتير، وقالت "جرى العمل على اتباع أحد الأسلوبين لوضع الدساتير في ضوء احتكار الأمة أو الشعب للسلطة التأسيسية، فإما أن يتم وضع الدستور من قبل هيئة منتخبة من الشعب يطلق عليها الجمعية التأسيسية، أو أن يتم طرح مشروع الدستور على الشعب في استفتاء عام لأخذ موافقته عليه، وهو ما يطلق عليه الاستفتاء التأسيسي".

وأضافت "هناك أسلوبان قد تم الاعتماد عليهما في وضع الدساتير؛ وهما الجمعية التأسيسية والاستفتاء التأسيسي، فالجمعية التأسيسية من مقتضياتها الأسلوب الديمقراطي في وضع الدساتير وأن تقوم الأمة صاحبة السيادة ومصدر كل السلطات بتشكيل هيئة يطلق عليها اسم المجلس التأسيسي أو الجمعية التأسيسية".

وقالت ظبية، إن "أسلوب الاستفتاء التأسيسي يعدّ من أكثر الأساليب الديمقراطية التي تتبعها الدول المعاصرة في وضع دساتيرها وقواعد نظام الحكم فيها، وتعود فكرة الاستفتاء التأسيسي إلى مبدأ السيادة الشعبية".

ورأت ظبية الناصر أن "أسلوب الجمعية التأسيسية، وعلى الرغم من أنه يعد تطبيقًا سليمًا للديمقراطية النيابية، إلا أنه يؤخذ عليه أنه يؤدي إلى تحجيم دور الشعب، بينما أسلوب الاستفتاء التأسيسي لا شك أنه يعد من أكثر الوسائل الديمقراطية في وضع الدساتير، وهو أصدق الأساليب تعبيرًا عن الرأي الحقيقي للشعب".

ثم ناقش الحضور آليات صياغة الدستور، ورأى المجتمعون أن "صياغة الدستور على نمط الجمعية التأسيسية أفضل"، مع ضرورة أن يكون الدستور قابلًا للتغيير.

(س ع/ج)

ANHA