مكتب المرأة في منظمات المجتمع المدني يندد بالمؤامرة الدولية

وتجمّع العشرات من أعضاء منظمات المجتمع المدني في مقاطعة الشهباء، بالإضافة الى أعضاء مجلس مخيم سردم وأهالي المخيم أمام ساحة مجلس سردم في مقاطعة الشهباء.

وقرأت عضوتا مكتب المرأة في منظمات المجتمع المدني بيرفان سيدو البيان باللغة الكردية، وشيرين حسن باللغة العربية.

وأشار البيان إلى التواطؤ بين القوى المهيمنة التي شاركت في المؤامرة: "بعد مرور 23 عاماً على المؤامرة الدولية المتمثلة باعتقال القائد الأممي عبد الله أوجلان، والتي بدأت في 9 تشرين الأول عام 1998، تلك العملية الاستخباراتية التي شاركت فيها دول غربية وإقليمية وبدعم من الموساد الإسرائيلي والمخابرات الغربية (غلاديو)، وبالتواطؤ مع السلطات الكينية والسفارة اليونانية في نيروبي، وبعد حملة الملاحقة الطويلة على يد (الميت التركي) وحلفائه، تم خطف واعتقال القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط عام 1999 وتسليمه للسلطات التركية", مبيناً أن "هذه القوى استطاعت أسر القائد جسدياً، لكنها لم تتمكن من أسر فكره الحر، أو كسر إرادته وإرادة شعبه".

القائد رسّخ فلسفة الأمّة الديمقراطية وأخوّة الشعوب والعيش المشترك

وأشار البيان إلى أن "القائد حمل على عاتقه مهمة تاريخية، وهي تقوية وترسيخ فلسفة الأمّة الديمقراطية والتعايش السلمي وأخوّة الشعوب والعيش المشترك. والتي تجسدت في ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، حيث قلبت موازين القوى السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط". مؤكداً "أن هذه المؤامرة لم تكن على شخص القائد فقط؛ بل كانت على الشعب الكردستاني عامة والمرأة خاصة، من أجل اقتلاع وجودهم من التاريخ. ومازالت فصول المؤامرة مستمرة إلى يومنا هذا".

وأدان البيان "هذه المؤامرة الدولية والعزلة المفروضة على القائد في سجن إمرالي, مطالباً كافة المنظمات الدولية والحقوقية ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT بالضغط على الدولة التركية، لرفع العزلة عن القائد وإطلاق سراحه".

وردد بعدها المشاركون شعارات تحيّي القائد عبد الله أوجلان.

(ف)

ANHA