مكتب المرأة في بلدية الشعب بالشدادي تفتتح حضانة للأطفال

وافتتح المكتب، اليوم الأحد، حضانة للأطفال في ناحية الشدادي تستقبل الأطفال من عمر 3 أشهر ولغاية 3 سنوات. مجهزة بالكامل، وتحت إشراف مختصين، بطاقة استيعابية تصل من 30 - 40 طفلاً وبأسعار رمزية.

وأكدت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية الشدادي، ياسمين الحسين، أن الحضانة بدأت باستقبال الأطفال منذ تاريخ افتتاحها، وبأسعار رمزية لا تتجاوز 5000 ل س.

والحضانة التي تم تجهيزها من قبل مكتب المرأة، تهدف إلى دعم اقتصاد المرأة، وتدريب الأطفال على أصول الكتابة والقراءة منذ الصغر.

يشار إلى أن هذه الحضانة هي الأولى من نوعها في ناحية الشدادي والريف المجاور لها، التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا.

واستشهدت هند الخضير( نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة في مقاطعة الحسكة) وسعدة الهرماس في الـ 22 من كانون الثاني مطلع العام الجاري على يد خلية نائمة لمرتزقة داعش.

(ب د/ي م)

ANHA