مكتب المرأة في (TEV-DEM) يدين مشاريع الاحتلال التركي الاستيطانية في شمال وشرق سوريا

أدلى مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، ببيان إلى الرأي العام، بحضور عدد من الاتحادات المنضوية تحت سقف الحركة، حول عمليات التغيير الديمغرافي والمشاريع الاستيطانية للاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا، وهجماتها المستمرة على المنطقة.

البيان قرئ من قبل عضوتي مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) زينب حسن، باللغة العربية وحنان بكر باللغة الكردية، وذلك أمام مركز حركة المجتمع الديمقراطي في مدينة قامشلو.

أشار البيان إلى هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، بالقول: "إنها تهاجم إرادتنا وتهدد وجودنا بشكل يومي، وتستخدم أشد اللهجات المختلفة الخارجة عن القيم والأخلاق الإنسانية، وتتوعد باحتلال جديد لمناطقنا بشكل واضح وصريح من خلال إصرارها على بناء العديد من المشاريع الاستيطانية الخطيرة خارج إطار حدودها".

وهذا ما اعتبره المكتب في بيانه "مشروعاً وكياناً تركياً لتوسيع إرهابها وجرائمها في المنطقة وجرّها إلى الألاعيب والفتن؛ لاستدامة الصراعات الدموية الخطيرة بهدف تحقيق الأهداف الذي لم يحققها داعش المنهزم أمام إرادة وقوة الشعوب المتكاتفة، وبالأخص مقاومة المرأة المناضلة والمكافحة التي أثبتت جدارتها في جميع المجالات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحماية والتي جعلت من نفسها قوة لا يستهان بها".

أضاف البيان "حكومة العدالة والتنمية الفاشية، وعلى رأسها أردوغان الإرهابي، المموّل والراعي الأول للتنظيمات الإرهابية والعصابات الفاشية في المنطقة أصبح مصدر القلق والخوف لدى المجتمعات في كلا الجهتين على طول الحدود".

ولفت إلى أن القصف الوحشي لدولة الاحتلال التركي على مدن وقرى شمال وشر سوريا "عبر سلاحها الأرضي والجوي هو محاولة لإيجاد أرضية مناسبة لاحتلالها ومحاولات سياسية مخادعة للمجتمع التركي والدولي؛ لإقناعهما بشن عمليات عسكرية احتلالية لتنفيذ مآربها السياسية الشوفينية المتمثلة بالميثاق المليّ الطوراني والتوسعي العثماني الجديد".

موضحاً "كلما شعر بالضعف والهزيمة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في الداخل التركي، وتعرضه لضربات مؤلمة من قبل قوات الكريلا ووحدات المرأة الحرة (YJA STAR)، يحاول تمرير فراره وضعفه من خلال مشاريع أجداده للسيطرة واحتلال المزيد من المناطق وارتكاب المجازر بحق النساء والأطفال".

وناشد مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، جميع النساء في شمال وشرق سوريا والمنظمات النسائية والحقوقية إلى اتخاذ موقف مشترك والتكاتف والتلاحم لحماية "قيمنا ومكتسباتنا من خلال الانضمام إلى الحملات والوقفات التضامنية ضد السياسات الشوفينية التركية المتطرفة، ومشاريعها السلطوية الخطيرة التي تهدف إلى ضرب وإنكار دور المرأة المناضلة، وإضعاف المشروع الديمقراطي". كما دعا إلى رفع وتيرة المقاومة ضد الاحتلال التركي والمرتزقة.

كما ناشد منظمات الأمم المتحدة ـ وفي مقدمتها منظمات حقوق الإنسان ـ والممثلين عن نساء العالم، على القيام بدورهم الأخلاقي اتجاه خطورة الأوضاع في المنطقة، وقال: "لا نريد أن تصبح النساء والأطفال ضحايا لسياسة الاحتلال التركي وسياستهم الصامتة كما في السابق".

والاتحادات التي شاركت في البيان هي (اتحاد المعلمين، واتحاد المقاولين، واتحاد المثقفين، واتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف الصناعة، واتحاد الكادحين، واتحاد المحامين، واتحاد السائقين، واتحاد الأصناف، وعيادات الشعب).

(آ ي/ي م)

ANHA