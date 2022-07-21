وشاركت في المحاضرة العشرات من عضوات مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية، والمؤسسات المدنية في مدينة الرقة.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عرض سنفزيون تحدث عن الأعمال والإنجازات التي حققتها المرأة على كافة الصعد في شمال وشرق سوريا.

ثم تقدمت عضوة مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية فاطمة محمد، بشرح المحاضرة المعنونة بـ "ثورة 19 تموز"، قائلة: "إن ثورة 19تموز، هي ثورة المرأة الحرة التي حققت نجاحات واسعة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها".

وأضافت: "أصبح للمرأة دور كبير في السياسة وبنسب متكافئة في الإدارة الذاتية الذي تكلل بالرئاسة المشتركة، كما عملت على افتتاح عدة مشاريع اقتصادية تحقق الاكتفاء الذاتي وتدعم اقتصاد المرأة واستقلالها".

كما تحدثت عن الضغوطات التي مورست بحق المرأة، في فترة احتلال مرتزقة داعش، بفرضه أحكام وقرارات جائرة، عليها، حتى أصبحت تعيش في نطاق ضيق، والتغيرات التي طرأت على واقعها بعد مرحلة تحرير المنطقة رافقه تشكل قوة دفاعية خاصة بها تعرف باسم وحدات حماية المرأة (YPJ)، قائلة: "صممت المرأة على أن يكون لها دوراً في المواجهة في الجبهات وفي الخطوط الأمامية".

واختتمت فاطمة محمد حديثها بالقول: "إن ثورة 19 تموز استندت إلى مبدأ لا حياة بدون المرأة؛ لأن حرية المجتمع من المرأة، ومن ثمار هذه الثورة الدور البناء الذي لعبته المرأة من خلال تطوير اقتصاد المجتمع".

من جهتها، باركت رئيسة مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية، ضبية الناصر، الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز على كافة النساء في شمال وشرق سوريا.

وأكدت خلال مداخلتها بعد فتح باب النقاش أمام المشاركات، أن "هناك ما يميز مجتمعنا في شمال وشرق سوريا في ظل هذ الثورة، وهو أن هناك تاريخ عظيم في نضال المرأة، وتضحيات يتم ذكرها وتسجيلها من خلال وسائل الإعلام الذي ينقل تضحيات وأعمال المرأة التي حاربت الإرهاب في المنطقة إلى العالم".

بدورها، قالت عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، فيروز خليل، إن ثورة 19تموز، غيرت مجرى حياة الشعب، ووحدت مكونات شمال وشرق سوريا، كما منحت المرأة كافة حقوقها المسلوبة".

وبينت أن دولة الاحتلال التركي تهاجم لإفشال مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وتحطيم إرادة المرأة بعد الإنجازات التي حققتها في شمال وشرق سوريا".

في ختام المحاضرة، شددت المشاركات على ضرورة تكثيف مثل هذه المحاضرات في مدينة الرقة وريفها.

(أ ع/ي م)

ANHA