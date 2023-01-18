مكتب المرأة بحركة المجتمع الديمقراطي يدين مقتل البرلمانية الأفغانية السابقة مرسل نبي زاده

أدلى مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، اليوم الأربعاء، ببيان إلى الرأي، حول مقتل البرلمانية الأفغانية السابقة "مرسل نبي زاده" خلال هجوم مسلح استهدف منزلها في العاصمة الأفغانية كابول.

وأدان البيان الذي قرأته الإدارية بمكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي، زينب حسن، بحضور عضوات المكتب، مقتل البرلمانية الأفغانية السابقة مرسال نبي زاده "في عقر دارها وعلى يد بعض المجموعات المتطرفة والجبانة التي تحاول أن تجعل قتل المرأة وسيلة للسيطرة والتحكم بالذهنية السلطوية".

ونوه إلى أن مرسل نبي زاده أصرت على البقاء في وطنها "حتى بعد سيطرة طالبان عليه".

وتطرق البيان إلى إصرار مرسل نبي زاده على حماية حقوق المرأة في البرلمان الأفغاني قبل سيطرة طالبان على أفغانستان، وقال: "كان لها دور بارز في مجال السياسة وحماية حقوق المرأة والعمل على إعادة ما سُلب من دورها في المجتمع، وإنهاء السيطرة السلطوية الذكورية التي تحوّل المجتمع من طبيعته الأخلاقية إلى جماعات متشددة ومتطرفة وناكرة لدور المرأة".

وأشار "اليوم تتجه المنطقة برمتها، نحو بناء إرادة مجتمعية حرة بطليعة المرأة المكافحة والمناضلة ضد الظلم والطغيان وضد الذهنية السلطوية الذكورية والإرهاب، فالمرأة اليوم أصبحت تملك ميراثاً من المقاومة والنضال العصري، تحت شعار " Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية" فهذا الشعار أصبح شعاراً لكل النساء في المنطقة والعالم بأسره".

وأكد البيان "ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا نموذج حي لمدى تطور الفكر التحريري الجنسوي، فقد خلقت أرضية موسعة لثورة المرأة لتمتد إلى روجهلات كردستان وإيران. ثورة تقودها المرأة بكل أمل وبثقة تامة، ولا نستغرب أن تؤثر هذه الروح للمرأة الثورية في فكر ووجدان النائبة الأفغانية مرسل نبي زاده التي كان بإمكانها قيادة ثورة جديدة في أفغانستان، بانضمامها لشعار "Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية".

وبيّن البيان أن "أيادي الغدر نالت من إرادتها، حيث لا تختلف طريقة اغتيالها عن طريقة اغتيال جينا أميني والعديد من الرفيقات، ساكينة جانسيز وفيدان وليلى وزينب صاروخان وآخرها أفین كارا؛ لأن الذهنية السلطوية التعصبية هي ذاتها، ومرة ثانية؛ ندين هذا العمل الإجرامي بحق المرأة المناضلة والحقوقية مرسل نبي زاده، ولن تنال من نهوض ونضال المرأة، بل سوف تتطور أكثر وتنتصر".

(د د/ ي م)

ANHA