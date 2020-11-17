مكتب الخدمات الفنية في الرقة يعيد تأهيل 7 جسور حيوية

وفي الفترة التي سبقت تحرير المنطقة من داعش عمد المرتزقة إلى تدمير كافة الجسور الحيوية التي تربط أرياف الرقة بالمدينة لتقطيع أوصال المنطقة وتأخير تقدم قوات سورية الديمقراطية في حملتها لتحرير المنطقة.

مكتب الخدمات وبعد مباشرته العمل، سعى إلى تأهيل الجسور الحيوية بشكل إسعافي لتخديم المنطقة، ليتم تجهيزها بشكل هندسي بعد استقرار المنطقة.

وقد أنهى مكتب الخدمات الفنية أعمال إعادة تأهيل 3 جسور، منذ بداية العام الحالي، وهي جسر الحوس الذي يقع على وادي الدراوشة على طريق الرقة- دير الزور في ريف الرقة الشرقي، بالإضافة إلى جسر الأنصار الواقع على وادي الأنصار في ريف الرقة الغربي، وجسر العكيرشي وهو عبّارة صندوقية إضافية مساعدة للجسر الرئيسي حيث تمر من خلالها مياه الأمطار التي تنحدر من جبل البشري لمنع حدوث أي أضرار في البلدة وتنظيم جريان مياه السيول بجهة واحدة.

ويستمر المكتب في عمله على إنشاء 4 جسور كانت مدمرة بشكل كامل وتم ترميمها بشكل إسعافي في السابق، ويتم إعادة بنائها بطرق هندسية وتحت إشراف مهندسين مختصين.

وهي "جسر على نهر البليخ رديف للجسر الواقع على طريق الرقة - دير الزور وهو عبارة عن أربعة منافذ للمياه عرض الواحدة منها 4 أمتار وارتفاعها 3 أمتار، وجسر حتاش بالقرب من بلدة حزيمة في ريف الرقة الشمالي والذي يربط البلدات والقرى بالأرضي الزراعية، ويعتبر جسرًا زراعيًّا يخدم أكثر من عشر قرى في الريف الشمالي .

بالإضافة إلى جسر على قناة ري الأسدية والذي يصل ريف الرقة الشمالي بالمدينة، ويخدم أكثر من 80ألف نسمة، وجسر وادي الفيض الذي يربط الريف الغربي بالمدينة ويساعد في تنقل المزارعين والمواشي بين طرفي الوادي".

مدير مكتب الخدمات الفنية في مجلس الرقة المدني أحمد حجو أوضح أن التأخر في إعادة بناء الجسور بشكل هندسي كان بسبب ضعف الإمكانات المتوفرة في الفترة التي أعقبت التحرير، حيث تم تأهيلها بشكل إسعافي لخدمة المواطنين وتم العمل عليها بشكل هندسي مع بداية العام الجاري بعد تقديم الدعم اللازم من قبل المجلس المدني.

وأكد أحمد حجو أن الـ 4 جسور التي يتم العمل عليها حاليًّا ستكون جاهزة مع نهاية العام الجاري.

(م)

ANHA