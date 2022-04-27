مكتب الإحصاء ومعلمو اللغة باشروا بإحصاء التعداد السكاني في منطقة الكوجرات

بدأ مكتب الإحصاء ومعلمو اللغة والمجمع التربوي في ديرك بالتنسيق مع المجالس والكومينات في منطقة الكوجرات بإحصاء التعدد السكاني لمنطقة الكوجرات من خلال تسجيل البيانات وحفظها في جهاز آيباد (تاب) وتسجيل عدد أفراد العائلة المقيمين والمسافرين وطبيعة عملهم.

ويتم التحقق من الاسم وعنوان تواجده الحالي وظروفه المعيشية وحالته الاجتماعية من خلال دفتر العائلة أو الهوية الشخصية.

وشكل مكتب الإحصاء والمجمع التربوي 52 فريقاً وكل فريق يعمل يضم معلمين اثنين بالإضافة إلى ستة مشرفين من المجمع التربوي في ديرك يشرفون على هذه الفرق للانتهاء من عملية التعداد السكاني حسب الوقت المخصص لمنطقة الكوجرات.

وبدورها قالت معلمة اللغة الكردية زيلان عمر وعضوة في لجنة إعداد الإحصاء في منطقة الكوجرات بأن آلية تيسير عملية الإحصاء مستمرة منذ يومين وكان تجاوب وتعاون الأهالي جيداً مع مكتب الإحصاء ومعلمي اللغة من خلال إعطاء المعلومات كاملة وشاملة".

وأضافت زيلان" إن أعضاء فرق الإحصاء لم يتعرضوا لأي مضايقات وصعوبات في الإحصاء، لتجاوب الأهالي مع مكاتب الإحصاء ورؤساء الكومينات والمجالس لإنهاء التعداد السكاني حسب البرنامج المطلوب".

هذا ومن المقرر أن يبدأ إحصاء التعداد السكاني في مدينة ديرك ومنطقة برآف بعد عطلة العيد.

(ع،ع- س، م/ل)

ANHA