مكتب الإحصاء في إقليم الجزيرة يبدأ عملية الإحصاء السكاني في منطقة ديرك

بدأت اليوم السبت، عملية الإحصاء في منطقة ديرك، منذ ساعات الصباح، لتشمل ناحية ديرك ومنطقة برآف وناحية تل كوجر وجل آغا وكركي لكي، والتي من المقرر أن تستغرق يومين متتالين.

لسير العملية الإحصائية، تم تعطيل الدوام في جميع مؤسسات ومراكز الإدارة الذاتية في النواحي المذكورة، وإلزام الأهالي بعدم مغادرة منازلهم إلى حين انتهاء العملية، وتسجيل الأسماء والبيانات المطلوبة حسب الخطة المقترحة.

وللبدء بعملية الإحصاء؛ تجمع مدرّسو ومدرّسات هيئة التربية منذ ساعات الصباح، في المجمع التربوي، بالتنسيق مع الرؤساء المشتركين للكومينات، وتوجهوا برفقة الرئاسة المشتركة لمكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة إلى الأحياء في نواحي منطقة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو.

وتشمل العملية الإحصائية تسجيل عدد أفراد الأسرة المقيمين والمسافرين، والأسر الوافدة والنازحة إلى شمال وشرق سوريا، وطبيعة عمل كل شخص فيها. ويتم التحقق من الاسم والعنوان الحالي والظروف المعيشية والحالة الاجتماعية للشخص من خلال دفتر العائلة أو الهوية الشخصية.

عن الإحصاء وآلية سيره، صرحت الرئيسة المشتركة لمكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة، بشرى شيخي، وقالت: "إن عملية الإحصاء بدأت على مستوى إقليم الجزيرة لتشمل لاحقاً كافة المناطق في الإقليم"، لافتة إلى أن أول عملية إحصاء انطلقت في منطقة ديرك ونواحيها بمشاركة فرقة الإحصاء ومدرّسي ومدرّسات هيئة التربية والرؤساء المشتركين للكومينات، بعد إجراء عملية تجريبية ناجحة في الكوجرات التابعة لديرك "حيث تم أخذ البيانات دون أي عوائق".

وتابعت "إن عملية الإحصاء ستتم عبر الأجهزة الإلكترونية آيباد نوع (تاب)، وذلك عبر تطبيق خاص بعملية الإحصاء ومن ثم تجميع البيانات"، مؤكدة عدم ظهور أي مشاكل حتى الآن مع الفرق الميدانية.

وأشارت بشرى إلى أن الهدف من مشروع الإحصاء السكاني هو "إنشاء قاعدة بيانات ووضع خطط استراتيجية ومستقبلية في المرحلة القادمة المتعلقة بالأمور المهنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية بشكل خاص".

هذا، ومن المقرر أن تستمر عملية الإحصاء في نواحي ديرك يومين متتالين مع تمديدها ليوم آخر إن تطلب الأمر.

(ع ع- س م/ س ر)

ANHA