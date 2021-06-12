مكتب الدفاع في منبج: الدفاع الذاتي واجب إنساني وأخلاقي على عاتق كل فرد

وحول مطالب بعض الجهات بإلغاء واجب الدفاع الذاتي، أكد الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في مدينة منبج وريفها، حسين العوني أن "الدفاع الذاتي واجب على كل فرد يعيش ضمن المجتمع وخاصة المناطق التي تحررت من الإرهاب".

وقال أنه "طالما هناك خطر يهدد شعبنا وأهلنا، وعلى أراضينا، فهناك واجب يقع عليهم بالدفاع عن هذه الأرض التي تحررت بفضل دماء أبناءنا الشهداء من رجس الإرهاب، والمحافظة عليها واجب مقدس".

وعن مدى أهمية واجب الدفاع الذاتي، أوضح العوني أنه "بالنسبة لواجب الدفاع الذاتي، كل منطقة يجب أن يدافع عنها أبناؤها، سواء كانت منبج أو الطبقة أو الرقة أو دير الزور، هذا الأمر واجب على عاتق الجميع".

وأكمل العوني حديثه بالقول: "مناطقنا تعاني من خطر الأعداء المتربصين بنا الذين لا يروق لهم الأمن والاستقرار اللذان يتوفران في هذه المناطق ليقوموا ببث الفتن والذرائع بين عامة الشعب لزعزعة الأمن والاستقرار".

وقال بأنهم يحمون أرضهم التي حرروها بدماء الشهداء ولم يتعدوا على أحد بل يحاولون العيش بأمان بمساعدة شعبهم.

واختتم الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في مدينة منبج وريفها، حسين العوني، حديثه بالقول:" إن الحماية الذاتية هامة لهذا البلد الذي تحرر بفضل دماء الشهداء من الإرهاب, لأنه هناك أيادي خبيثة تريد تخريب وإعادة الفوضى وذلك عبر خلق الفتن بين عامة الشعب".

(كروب/ج)

ANHA